https://sputnik-georgia.ru/20221018/kakoe-zhivotnoe-stanet-simvolom-novogo-goda-vostochnyy-goroskop-na-2023-271442601.html

Какое животное станет символом нового года? Восточный гороскоп на 2023

Какое животное станет символом нового года? Восточный гороскоп на 2023

Чуть больше двух месяцев осталось до нового года, однако уже многих интересует, год какого животного в 2023-м наступает по восточному гороскопу 18.10.2022, Sputnik Грузия

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В восточном гороскопе каждый год имеет своего хозяина - заручившись покровительством нового символа, можно надеяться на благополучие в новом году и удачу.Принимая во внимание интерес читателей, Sputnik Грузия рассказывает, какое животное по восточному гороскопу станет символом нового 2023 года, так как, зная его предпочтения и вкусы, вы сможете обеспечить себе расположение покровителя.Какое животное станет символом года?Каждый год, по восточному гороскопу, проходит под покровительством определенного животного, а также имеет свой цвет и стихию. Символом нового 2023 года станет Черный (Синий, Голубой) Водяной Кролик, который сменит Водяного Тигра и начнет править 22 января.По восточному гороскопу, символ 2023 года обещает спокойствие и стабильность, а также сулит возможность для принятия серьезных решений.Кролик обладает спокойным, добрым и чутким характером – пушистик проворный, умелый, находчивый, изобретательный и очень ответственный, однако в то же время может быть легкомысленным, слишком ранимым и невероятно скрытным.Символ нового 2023 года настоящий дипломат и предпочитает избегать конфронтации, поэтому наступающий год может стать периодом компромиссов и договоренностей, которые позволят сохранить не только здоровые отношения между людьми, но и мировой порядок.Кролик, по восточному гороскопу, яркая индивидуальность – он вызывает восхищение у окружающих. Животное обладает решительностью, честолюбием, талантом, тактом, хорошей интуицией и безукоризненным вкусом - обладающие такими качества смогут добиться успеха в год Кролика.Символ 2023 года не терпит спонтанности, поэтому к делу нужно подходить к делу с чувством, с толком, с расстановкой, взвесив все свои действия и шаги. Так вы сможете угодить покровителю года и заложить фундамент для будущего профессионального роста и прибыли, которая в следующем году обязательно увеличится в результате правильно принятых решений.Символ нового 2023 года хороший семьянин - ему очень легко отказаться от светского раута и других развлечений в пользу просмотра мультфильма с детьми. У Кролика дома всегда очень чисто и уютно - он гостеприимный и радушный хозяин и всегда готов пойти на уступки тем, кого любит и ценит.Кролик обещает в 2023 году много позитивных событий, любви и романтики – соответственно многих в Новом году ждут приятные изменения в личной жизни - к примеру, женитьба или зачатие ребенка.Материал подготовлен на основе открытых источников

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