https://sputnik-georgia.ru/20221019/press-konferentsiya-imidzh-gruzii-v-mirovoy-politike-271431217.html
Пресс-конференция: Имидж Грузии в мировой политике
Пресс-конференция: Имидж Грузии в мировой политике
Пресс-конференция политолога, конфликтолога Лали Морошкиной на тему "Имидж Грузии в мировой политике" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в... 19.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-19T10:01+0400
2022-10-19T10:01+0400
2022-10-19T10:01+0400
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На фоне глобального экономического кризиса и нестабильной политической обстановки в мире Грузия кажется уголком безопасности и спокойствия. Во многом это результат взвешенной и разумной политики правительства, которое в первую очередь думает об интересах страны и ее граждан, не пытаясь заработать политические очки от западных партнеров.В то время, как статус кандидата в ЕС получили Украина и Молдова, Грузии пообещали лишь "европейскую перспективу". Но пока оппозиция продолжает осуждать правящую "Грузинскую мечту" за "слишком мягкую позицию к России", экономика Грузии идет в гору во многом благодаря торговым отношениям с северным соседом.Какой имидж складывается у Грузии на мировой арене? Стоит ли ставить экономические интересы выше политических? Как сохранить национальный суверенитет? На эти и другие актуальные вопросы в ходе пресс-конференции ответит:– политолог, конфликтолог Лали МОРОШКИНА.Приглашаем представителей СМИ принять участие в брифинге, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61, 5 этаж. Блок С.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; Тел.: +995555908977.
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грузия, политика, новости, лали морошкина, анонсы
грузия, политика, новости, лали морошкина, анонсы
Пресс-конференция: Имидж Грузии в мировой политике
Пресс-конференция политолога, конфликтолога Лали Морошкиной на тему "Имидж Грузии в мировой политике" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 19 октября, в 12:00
На фоне глобального экономического кризиса и нестабильной политической обстановки в мире Грузия кажется уголком безопасности и спокойствия. Во многом это результат взвешенной и разумной политики правительства, которое в первую очередь думает об интересах страны и ее граждан, не пытаясь заработать политические очки от западных партнеров.
В то время, как статус кандидата в ЕС получили Украина и Молдова, Грузии пообещали лишь "европейскую перспективу". Но пока оппозиция продолжает осуждать правящую "Грузинскую мечту" за "слишком мягкую позицию к России", экономика Грузии идет в гору во многом благодаря торговым отношениям с северным соседом.
Какой имидж складывается у Грузии на мировой арене? Стоит ли ставить экономические интересы выше политических? Как сохранить национальный суверенитет? На эти и другие актуальные вопросы в ходе пресс-конференции ответит:
– политолог, конфликтолог Лали МОРОШКИНА.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в брифинге, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61, 5 этаж. Блок С.
E-mail: media@sputnik-georgia.com; Тел.: +995555908977.