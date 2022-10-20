https://sputnik-georgia.ru/20221020/press-konferentsiya-selskoe-khozyaystvo-gruzii--problemy-i-perspektivy-271473394.html
Пресс-конференция: Сельское хозяйство Грузии – проблемы и перспективы
Пресс-конференция: Сельское хозяйство Грузии – проблемы и перспективы
Пресс-конференция на тему "Сельское хозяйство Грузии – проблемы и перспективы" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 20 октября, в... 20.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-20T12:00+0400
2022-10-20T12:00+0400
2022-10-20T12:00+0400
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Развитие сельского хозяйства и импортозамещение являются приоритетом грузинских властей. В рамках 10-летнего плана правительства планируется усилить села, увеличить местное производство и, как следствие, снизить уровень бедности в регионах.К 2030 году совместные инвестиции правительства и частного сектора в сельское хозяйство должны составить 7 миллиардов лари.О проблемах и перспективах отрасли на пресс-конференции расскажет:– бывший замминистра сельского хозяйства Грузии, доктор экономических наук, соруководитель комиссии аграрных инноваций Академии наук сельского хозяйства Грузии Гоча ЦОПУРАШВИЛИ.Приглашаем представителей СМИ принять участие в брифинге, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61, 5 этаж. Блок С.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; Тел.: +995555908977.
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грузия, экономика, новости, анонсы
грузия, экономика, новости, анонсы
Пресс-конференция: Сельское хозяйство Грузии – проблемы и перспективы
Пресс-конференция на тему "Сельское хозяйство Грузии – проблемы и перспективы" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 20 октября, в 14:00
Развитие сельского хозяйства и импортозамещение являются приоритетом грузинских властей. В рамках 10-летнего плана правительства планируется усилить села, увеличить местное производство и, как следствие, снизить уровень бедности в регионах.
К 2030 году совместные инвестиции правительства и частного сектора в сельское хозяйство должны составить 7 миллиардов лари.
О проблемах и перспективах отрасли на пресс-конференции расскажет:
– бывший замминистра сельского хозяйства Грузии, доктор экономических наук, соруководитель комиссии аграрных инноваций Академии наук сельского хозяйства Грузии Гоча ЦОПУРАШВИЛИ.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в брифинге, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61, 5 этаж. Блок С.
E-mail: media@sputnik-georgia.com; Тел.: +995555908977.