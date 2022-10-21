https://sputnik-georgia.ru/20221021/kurs-lari-dollar-271525359.html
Курс лари на пятницу – 2,7657 GEL/$
Курс лари на пятницу – 2,7657 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару 21.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-21T09:20+0400
2022-10-21T09:20+0400
2022-10-21T09:20+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/05/268216523_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_1b6bd4e608a7c97db0d10b01213a2299.jpg
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 октября в размере 2,7657 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/05/268216523_440:0:2500:1545_1920x0_80_0_0_b71604e30219b783d1b04e55ac46d0f9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на пятницу – 2,7657 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 октября в размере 2,7657 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару.