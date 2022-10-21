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"С французских туфель на валенки" – политолог о том, какая зима ждет Европу

"С французских туфель на валенки" – политолог о том, какая зима ждет Европу

Экономический и энергетический кризис, который переживают страны Европы на фоне российско-украинского кризиса, ментально их угробит, заявила политолог... 21.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-21T15:25+0400

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"То, что случилось сейчас с Европой, мы (Грузия, прим.) через такое проходили. Европа такого не помнит после Второй мировой войны. И тот дискомфорт, который сейчас существует в Европе, им трудно принять. Мы привыкли к холодным зимам и валенкам, а это та Европа, которая привыкла к французской обуви. То есть, с французских туфель им придется перейти на валенки. Это необычно для Европы. И это их ментально просто угробит", – заявила Морошкина.По информации Морошкиной, многие семьи в Европе планируют перезимовать в странах, где проблем с отоплением не ожидается.По словам политолога, большая проблема на фоне санкций против России возникла и у европейских предпринимателей, которые не могут реализовать свои товары на рынке РФ."Одежда специально шилась для России, кстати, единственная страна, для которой дизайнеры шили из натурального меха одежду – это Россия. И я понимаю, что все эти модные дома страдают от того, что им некуда сбыть свою продукцию. А Россия все заменила своими продуктами", – сказала Морошкина.По ее словам, тяжело будет и России, но страна самодостаточная, а без европейских курортов "россияне как-то переживут".

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