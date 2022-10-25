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Наводнение в Аджарии: вода затопила автомобили – видео
Наводнение в Аджарии: вода затопила автомобили – видео
В курортных городах борются с последствиями непогоды 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T10:24+0400
2022-10-25T10:24+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Обильные осадки стали причиной наводнения в черноморском крае Аджария, здесь затоплены улицы, дороги, а также первые этажи домов, сообщает телекомпания "Рустави 2".В Батуми загрязнены сточные каналы. В компании "Вода Батуми" заявляют, что очистительные работы идут в интенсивном режиме.Ливень создал проблемы и населению Махинджаури. Из-за непогоды в течение определенного времени было парализовано автомобильное движение.С последствиями проливных дождей борются и в курортном городке Кобулети, где затопленными оказались улицы и дороги города. В некоторых местах уровень воды достигал дверей автомобилей – их владельцам пришлось спасаться на крыше транспортных средств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, тбилиси, батуми, аджария
грузия, погода, новости, тбилиси, батуми, аджария
Наводнение в Аджарии: вода затопила автомобили – видео
В курортных городах борются с последствиями непогоды
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Обильные осадки стали причиной наводнения в черноморском крае Аджария, здесь затоплены улицы, дороги, а также первые этажи домов, сообщает телекомпания "Рустави 2".
В Батуми загрязнены сточные каналы. В компании "Вода Батуми" заявляют, что очистительные работы идут в интенсивном режиме.
Ливень создал проблемы и населению Махинджаури. Из-за непогоды в течение определенного времени было парализовано автомобильное движение.
С последствиями проливных дождей борются и в курортном городке Кобулети, где затопленными оказались улицы и дороги города. В некоторых местах уровень воды достигал дверей автомобилей – их владельцам пришлось спасаться на крыше транспортных средств.