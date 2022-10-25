https://sputnik-georgia.ru/20221025/spalletti-ischet-zamenu-kvaratskheliya-271626469.html
Спаллетти ищет замену Кварацхелия
Спаллетти ищет замену Кварацхелия
Спаллетти хочет добавить новых игроков в перерыве серии А 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T13:49+0400
2022-10-25T13:49+0400
2022-10-25T13:49+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Тренер итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти ищет игрока на замену Хвиче Кварацхелия, чтобы хотя бы иногда давать грузинскому легионеру отдохнуть, пишет издание Areanapoli.Как пишет издание, несмотря на выигрыш у "Ромы", Лучано Спаллетти по-прежнему считает, что нынешнего состава недостаточно, чтобы достойно продолжить сезон.По информации итальянского издания, Спаллетти хочет добавить новых игроков в перерыве серии А, когда футболисты поедут на чемпионат мира."Мы играем без замен на нескольких позициях в составе", – сказал Спаллетти после матча с "Ромой".В 11 туре серии А "Наполи" не оставил шансов "Роме". Эта победа стала для клуба 11-й подряд в серии А и Лиге чемпионов. "Наполи" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с 29 очками. Что касается ЛЧ, то завтра подопечные Спаллетти проведут матч с "Рейнджерс".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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хвича кварацхелия, спорт, новости, грузия, италия, футбол
хвича кварацхелия, спорт, новости, грузия, италия, футбол
Спаллетти ищет замену Кварацхелия
Спаллетти хочет добавить новых игроков в перерыве серии А
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik.
Тренер итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти ищет игрока на замену Хвиче Кварацхелия, чтобы хотя бы иногда давать грузинскому легионеру отдохнуть, пишет
издание Areanapoli.
Как пишет издание, несмотря на выигрыш у "Ромы", Лучано Спаллетти по-прежнему считает, что нынешнего состава недостаточно, чтобы достойно продолжить сезон.
По информации итальянского издания, Спаллетти хочет добавить новых игроков в перерыве серии А, когда футболисты поедут на чемпионат мира.
"Мы играем без замен на нескольких позициях в составе", – сказал Спаллетти после матча с "Ромой".
В 11 туре серии А "Наполи" не оставил шансов "Роме". Эта победа стала для клуба 11-й подряд в серии А и Лиге чемпионов. "Наполи" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с 29 очками. Что касается ЛЧ, то завтра подопечные Спаллетти проведут матч с "Рейнджерс".