https://sputnik-georgia.ru/20221025/v-tsentre-stambula-zagorelas-stantsiya-metro-271626130.html

В центре Стамбула загорелась станция метро

В центре Стамбула загорелась станция метро

Пожарные получили сообщение о том, что из-под платформы появились клубы дыма 25.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Пожар возник в центре Стамбула на станции метро Халич – движение поездов приостановлено, передает телеканал NTV.По информации канала, загорелись электрические кабели на станции метро, расположенной на метромосту над проливом Золотой Рог. Отмечается, что пожарные получили сообщение о том, что из-под платформы появились клубы дыма. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание.В данное время приостановлено движение поездов на линии M2 между станциями Таксим и Хаджиосман.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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