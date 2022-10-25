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В центре Стамбула загорелась станция метро
В центре Стамбула загорелась станция метро
Пожарные получили сообщение о том, что из-под платформы появились клубы дыма 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T13:28+0400
2022-10-25T13:28+0400
2022-10-25T13:40+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Пожар возник в центре Стамбула на станции метро Халич – движение поездов приостановлено, передает телеканал NTV.По информации канала, загорелись электрические кабели на станции метро, расположенной на метромосту над проливом Золотой Рог. Отмечается, что пожарные получили сообщение о том, что из-под платформы появились клубы дыма. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание.В данное время приостановлено движение поездов на линии M2 между станциями Таксим и Хаджиосман.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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стамбул, турция, в мире, новости, происшествия
стамбул, турция, в мире, новости, происшествия
В центре Стамбула загорелась станция метро
13:28 25.10.2022 (обновлено: 13:40 25.10.2022)
Пожарные получили сообщение о том, что из-под платформы появились клубы дыма
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik.
Пожар возник в центре Стамбула на станции метро Халич – движение поездов приостановлено, передает
телеканал NTV.
По информации канала, загорелись электрические кабели на станции метро, расположенной на метромосту над проливом Золотой Рог.
Отмечается, что пожарные получили сообщение о том, что из-под платформы появились клубы дыма. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание.
В данное время приостановлено движение поездов на линии M2 между станциями Таксим и Хаджиосман.