https://sputnik-georgia.ru/20221026/chto-vy-dumaete-o-vvedenii-chetyrekhdnevnoy-rabochey-nedeli-271664926.html
Что вы думаете о введении четырехдневной рабочей недели?
Что вы думаете о введении четырехдневной рабочей недели?
26.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-26T17:16+0400
2022-10-26T17:16+0400
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2022
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Sputnik Грузия
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опрос на сайте, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, грузия, опросы
Что вы думаете о введении четырехдневной рабочей недели?
© photo : Orkhan Farmanli / UnsplashЖители на улице в Грузии
© photo : Orkhan Farmanli / Unsplash