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Грузия и Венгрия продолжают успешно торговать
Грузия и Венгрия продолжают успешно торговать
Торговый оборот между Грузией и Венгрией за три квартала 2022 года, по предварительным данным, составил 42,4 миллиона долларов 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T09:41+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Торговый оборот между Грузией и Венгрией в последний период значительно вырос, и теперь страны будут работать над расширением сотрудничества, заявил глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили в преддверии заседания экономической комиссии двух стран в Будапеште.Представители правительства Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили отправились в Венгрию с рабочим визитом. В рамках визита глава грузинского правительства проведет встречи на высоком уровне, планируются также и рабочие встречи членов правительства.По его словам, в рамках комиссии официально будет завершено рассмотрение соглашения о признании и защите инвестиций.Торговый оборот между Грузией и Венгрией за три квартала 2022 года, по предварительным данным, составил 42,4 миллиона долларов. Венгрия осуществила в Грузию прямые инвестиции на сумму около миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, венгрия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, леван давиташвили, будапешт
грузия, венгрия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, леван давиташвили, будапешт
Грузия и Венгрия продолжают успешно торговать
09:41 27.10.2022 (обновлено: 09:53 27.10.2022)
Торговый оборот между Грузией и Венгрией за три квартала 2022 года, по предварительным данным, составил 42,4 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Торговый оборот между Грузией и Венгрией в последний период значительно вырос, и теперь страны будут работать над расширением сотрудничества, заявил глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили в преддверии заседания экономической комиссии двух стран в Будапеште.
Представители правительства Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили отправились в Венгрию с рабочим визитом. В рамках визита глава грузинского правительства проведет встречи на высоком уровне, планируются также и рабочие встречи членов правительства.
"Пройдет заседание межправительственной экономической комиссии, в рамках которой мы будем рассматривать различные направления сотрудичества. Надо отметить, что в этом году торговый оборот между странами вырос вдвое, что говорит об активных отношениях экономик двух стран", – сказал Давиташвили.
По его словам, в рамках комиссии официально будет завершено рассмотрение соглашения о признании и защите инвестиций.
Торговый оборот между Грузией и Венгрией за три квартала 2022 года, по предварительным данным, составил 42,4 миллиона долларов. Венгрия осуществила в Грузию прямые инвестиции на сумму около миллиона долларов.