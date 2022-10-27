https://sputnik-georgia.ru/20221027/gruziya-i-vengriya-prodolzhayut-uspeshno-torgovat-271675289.html

Грузия и Венгрия продолжают успешно торговать

Грузия и Венгрия продолжают успешно торговать

Торговый оборот между Грузией и Венгрией за три квартала 2022 года, по предварительным данным, составил 42,4 миллиона долларов 27.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Торговый оборот между Грузией и Венгрией в последний период значительно вырос, и теперь страны будут работать над расширением сотрудничества, заявил глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили в преддверии заседания экономической комиссии двух стран в Будапеште.Представители правительства Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили отправились в Венгрию с рабочим визитом. В рамках визита глава грузинского правительства проведет встречи на высоком уровне, планируются также и рабочие встречи членов правительства.По его словам, в рамках комиссии официально будет завершено рассмотрение соглашения о признании и защите инвестиций.Торговый оборот между Грузией и Венгрией за три квартала 2022 года, по предварительным данным, составил 42,4 миллиона долларов. Венгрия осуществила в Грузию прямые инвестиции на сумму около миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, венгрия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, леван давиташвили, будапешт