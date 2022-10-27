https://sputnik-georgia.ru/20221027/kto-predstavit-gruziyu-na-venetsianskoy-biennale-minkult-gruzii-obyavil-konkurs-271601542.html
Кто представит Грузию на Венецианской биеннале? Минкульт Грузии объявил конкурс
Кто представит Грузию на Венецианской биеннале? Минкульт Грузии объявил конкурс
Бюджет проекта, представленного конкурсантом, не должен превышать 200 тысяч лари 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T08:01+0400
2022-10-27T08:01+0400
2022-10-27T08:01+0400
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новости
культура
тея цулукиани
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ТБИЛИСИ, 27 окт – Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило конкурс по отбору проекта, который будет представлять страну на XVIII Международной архитектурной выставке Венецианская биеннале, рассказала глава ведомства Тея Цулукиани.Согласно документу, опубликованному куратором выставки Лесли Локо, главная тема 18-й Международной архитектурной выставки 2023 года – "Лаборатория будущего".Согласно условиям конкурса, право на участие имеет физическое или юридическое лицо/группа лиц, независимо от гражданства.Бюджет проекта, представленного конкурсантом, не должен превышать 200 тысяч лари (более 72 тысяч долларов).Проект должен касаться урбанистических, экологических и социальных вызовов современной архитектуры и быть актуальным с точки зрения международных интеллектуальных, творческих и архитектурных тенденций.Стоит отметить, что национальный павильон и выставка на Венецианской архитектурной биеннале после 2004 года не представлялись и не поддерживались государством. Тогда на биеннале самостоятельно представляли проекты только профессиональные группы.Проекты принимаются до 30 ноября в материальном виде в министерстве культуры либо в электронном виде – info@culture.gov.ge. Шорт-лист конкурсантов будет опубликован 7 декабря, а проект-победитель – 14 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, культура, тея цулукиани
грузия, новости, культура, тея цулукиани
Кто представит Грузию на Венецианской биеннале? Минкульт Грузии объявил конкурс
Бюджет проекта, представленного конкурсантом, не должен превышать 200 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 27 окт – Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило конкурс по отбору проекта, который будет представлять страну на XVIII Международной архитектурной выставке Венецианская биеннале, рассказала глава ведомства Тея Цулукиани.
Согласно документу, опубликованному куратором выставки Лесли Локо, главная тема 18-й Международной архитектурной выставки 2023 года – "Лаборатория будущего".
"Идея проекта должна отвечать этой теме, но в то же время должна быть связана с культурой Грузии, как страны древнейшей европейской цивилизации, что будет способствовать продвижению нашего национального архитектурного мышления за рубежом", – сказала министр.
Согласно условиям конкурса, право на участие имеет физическое или юридическое лицо/группа лиц, независимо от гражданства.
Бюджет проекта, представленного конкурсантом, не должен превышать 200 тысяч лари (более 72 тысяч долларов).
Проект должен касаться урбанистических, экологических и социальных вызовов современной архитектуры и быть актуальным с точки зрения международных интеллектуальных, творческих и архитектурных тенденций.
Стоит отметить, что национальный павильон и выставка на Венецианской архитектурной биеннале после 2004 года не представлялись и не поддерживались государством. Тогда на биеннале самостоятельно представляли проекты только профессиональные группы.
Проекты принимаются до 30 ноября в материальном виде в министерстве культуры либо в электронном виде – info@culture.gov.ge. Шорт-лист конкурсантов будет опубликован 7 декабря, а проект-победитель – 14 декабря.