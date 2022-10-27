https://sputnik-georgia.ru/20221027/pochemu-prezidentu-gruzii-ne-soobschili-o-priezde-ilkhama-alieva-271700203.html

Почему президенту Грузии не сообщили о приезде Ильхама Алиева?

Почему президенту Грузии не сообщили о приезде Ильхама Алиева?

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили не сообщили о визите президента Азербайджана Ильхама Алиева из-за ее ранних необдуманных заявлений, которые не были... 27.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-27T17:21+0400

2022-10-27T17:21+0400

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грузия

ильхам алиев

азербайджан

видео

мультимедиа

саломе зурабишвили

экспертное мнение

васо капанадзе

пресс-центр

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Свое заявление Васо Капанадзе сделал в ходе онлайн пресс-конференции, которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."В последний раз, когда Зурабишвили посещала Азербайджан, она поставила вопрос о делимитации и демаркации границ, что привело к тому, что вопрос об историческом комплексе Давид-Гареджи все еще не разрешен… В ходе своего последнего визита в Европу госпожа Саломе заявила, что следовало бы ввести визовый режим для граждан России, с чем не согласились представители власти", - заявил Капанадзе.Грузию с однодневным рабочим визитом посетил президент Азербайджана, который провел встречу с премьером Ираклием Гарибашвили. В связи с этим Администрация президента Грузии сообщила, что Зурабишвили не была проинформирована о визите главы соседней республики.Лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский в своем комментарии объяснил это тем, что у президента Грузии Саломе Зурабишвили нет конституционных полномочий и обязательств для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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грузия, ильхам алиев, азербайджан, видео, мультимедиа, саломе зурабишвили , экспертное мнение, васо капанадзе, видео