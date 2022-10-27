https://sputnik-georgia.ru/20221027/pochemu-prezidentu-gruzii-ne-soobschili-o-priezde-ilkhama-alieva-271700203.html
Почему президенту Грузии не сообщили о приезде Ильхама Алиева?
Почему президенту Грузии не сообщили о приезде Ильхама Алиева?
Президенту Грузии Саломе Зурабишвили не сообщили о визите президента Азербайджана Ильхама Алиева из-за ее ранних необдуманных заявлений, которые не были... 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T17:21+0400
2022-10-27T17:21+0400
2022-10-27T17:31+0400
грузия
ильхам алиев
азербайджан
видео
мультимедиа
саломе зурабишвили
экспертное мнение
васо капанадзе
пресс-центр
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Свое заявление Васо Капанадзе сделал в ходе онлайн пресс-конференции, которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."В последний раз, когда Зурабишвили посещала Азербайджан, она поставила вопрос о делимитации и демаркации границ, что привело к тому, что вопрос об историческом комплексе Давид-Гареджи все еще не разрешен… В ходе своего последнего визита в Европу госпожа Саломе заявила, что следовало бы ввести визовый режим для граждан России, с чем не согласились представители власти", - заявил Капанадзе.Грузию с однодневным рабочим визитом посетил президент Азербайджана, который провел встречу с премьером Ираклием Гарибашвили. В связи с этим Администрация президента Грузии сообщила, что Зурабишвили не была проинформирована о визите главы соседней республики.Лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский в своем комментарии объяснил это тем, что у президента Грузии Саломе Зурабишвили нет конституционных полномочий и обязательств для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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грузия, ильхам алиев, азербайджан, видео, мультимедиа, саломе зурабишвили , экспертное мнение, васо капанадзе, видео
грузия, ильхам алиев, азербайджан, видео, мультимедиа, саломе зурабишвили , экспертное мнение, васо капанадзе, видео
Почему президенту Грузии не сообщили о приезде Ильхама Алиева?
17:21 27.10.2022 (обновлено: 17:31 27.10.2022)
Президенту Грузии Саломе Зурабишвили не сообщили о визите президента Азербайджана Ильхама Алиева из-за ее ранних необдуманных заявлений, которые не были ориентированы на положительный исход, предположил политолог Васо Капанадзе
Свое заявление Васо Капанадзе сделал в ходе онлайн пресс-конференции, которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"В последний раз, когда Зурабишвили посещала Азербайджан, она поставила вопрос о делимитации и демаркации границ, что привело к тому, что вопрос об историческом комплексе Давид-Гареджи все еще не разрешен… В ходе своего последнего визита в Европу госпожа Саломе заявила, что следовало бы ввести визовый режим для граждан России, с чем не согласились представители власти", - заявил Капанадзе.
Грузию с однодневным рабочим визитом посетил президент Азербайджана, который провел встречу с премьером Ираклием Гарибашвили. В связи с этим Администрация президента Грузии сообщила, что Зурабишвили не была проинформирована о визите главы соседней республики.
Лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский в своем комментарии объяснил это тем, что у президента Грузии Саломе Зурабишвили нет конституционных полномочий и обязательств для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.