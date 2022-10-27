https://sputnik-georgia.ru/20221027/pryamaya-translyatsiya---ezhenedelnyy-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-271681616.html
Прямая трансляция - Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция - Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T13:50+0400
2022-10-27T13:50+0400
2022-10-27T13:50+0400
мультимедиа
россия
мид россии
мария захарова
видео
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
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мультимедиа, россия, мид россии, мария захарова, видео, видео
мультимедиа, россия, мид россии, мария захарова, видео, видео
Прямая трансляция - Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.