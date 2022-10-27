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https://sputnik-georgia.ru/20221027/test-chto-vy-znaete-o-bumage-271682108.html
Тест: что вы знаете о бумаге
Тест: что вы знаете о бумаге
Каждый четвертый четверг октября в России празднуется День без бумаги, который ряд стран перенесли на начало ноября 27.10.2022, Sputnik Грузия
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест с фактами о бумаге.
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тесты, интерактив, тесты
тесты, интерактив, тесты

Тест: что вы знаете о бумаге

11:44 27.10.2022
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкПродажа офисной бумаги
Продажа офисной бумаги - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2022
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
/
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Каждый четвертый четверг октября в России празднуется День без бумаги, который ряд стран перенесли на начало ноября
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест с фактами о бумаге.
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