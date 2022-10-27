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Жителя Кахети задержали за убийство родной сестры
Жителя Кахети задержали за убийство родной сестры
По распространившейся информации, мужчина находился в нетрезвом состоянии 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T14:14+0400
2022-10-27T14:14+0400
2022-10-27T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Грузинские полицейские задержали жителя региона Кахети на востоке страны по обвинению в убийстве родной сестры, сообщает телекомпания "Рустави 2".Случай произошел накануне поздно ночью в одном из сел Сигнахского района.По распространившейся информации, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Свидетелем трагедии стал другой брат обвиняемого и жертвы. По факту начато расследование. Другие детали дела не разглашаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, грузия, кахети
Жителя Кахети задержали за убийство родной сестры
По распространившейся информации, мужчина находился в нетрезвом состоянии
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik.
Грузинские полицейские задержали жителя региона Кахети на востоке страны по обвинению в убийстве родной сестры, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
Случай произошел накануне поздно ночью в одном из сел Сигнахского района.
По распространившейся информации, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Свидетелем трагедии стал другой брат обвиняемого и жертвы.
По факту начато расследование. Другие детали дела не разглашаются.