https://sputnik-georgia.ru/20221028/politolog-oppozitsiya-prodolzhaet-raskachivat-gruziyu-v-napravlenii-revolyutsionnogo-stsenariya-271714953.html

Политолог: Оппозиция продолжает раскачивать Грузию в направлении революционного сценария

Политолог: Оппозиция продолжает раскачивать Грузию в направлении революционного сценария

Грузинская оппозиция пытается раскачать ситуацию в стране для начала революционных действий, но эта затея не будет иметь успеха, считает политолог Васо... 28.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-28T12:50+0400

2022-10-28T12:50+0400

2022-10-28T12:53+0400

пресс-центр

мультимедиа

видео

пресс-центр

видео-новости из грузии

грузия

политика

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1c/271714794_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a3812dda8dd444c6be19cb9c1cb2a496.jpg

Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Они прямо уже говорят о том, что власть в стране является пророссийской и ее нужно сменить. Не с помощью выборов, а в результате нагнетания обстановки и в результате государственного переворота… Если они все-таки пойдут по такому пути, то правоохранительные органы пресекут любые подобные попытки", – заявил Капанадзе.Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.Власти Грузии не стали вводить санкции против России, объяснив это тем, что пострадает только сама Грузия. Между тем, Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, пресс-центр, видео-новости из грузии, грузия, политика, политика, новости, видео