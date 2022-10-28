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Политолог: Оппозиция продолжает раскачивать Грузию в направлении революционного сценария
Политолог: Оппозиция продолжает раскачивать Грузию в направлении революционного сценария
Грузинская оппозиция пытается раскачать ситуацию в стране для начала революционных действий, но эта затея не будет иметь успеха, считает политолог Васо... 28.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-28T12:50+0400
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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Они прямо уже говорят о том, что власть в стране является пророссийской и ее нужно сменить. Не с помощью выборов, а в результате нагнетания обстановки и в результате государственного переворота… Если они все-таки пойдут по такому пути, то правоохранительные органы пресекут любые подобные попытки", – заявил Капанадзе.Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.Власти Грузии не стали вводить санкции против России, объяснив это тем, что пострадает только сама Грузия. Между тем, Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.
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мультимедиа, видео, пресс-центр, видео-новости из грузии, грузия, политика, политика, новости, видео
мультимедиа, видео, пресс-центр, видео-новости из грузии, грузия, политика, политика, новости, видео
Политолог: Оппозиция продолжает раскачивать Грузию в направлении революционного сценария
12:50 28.10.2022 (обновлено: 12:53 28.10.2022)
Грузинская оппозиция пытается раскачать ситуацию в стране для начала революционных действий, но эта затея не будет иметь успеха, считает политолог Васо Капанадзе
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Они прямо уже говорят о том, что власть в стране является пророссийской и ее нужно сменить. Не с помощью выборов, а в результате нагнетания обстановки и в результате государственного переворота… Если они все-таки пойдут по такому пути, то правоохранительные органы пресекут любые подобные попытки", – заявил Капанадзе.
Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Власти Грузии не стали вводить санкции против России, объяснив это тем, что пострадает только сама Грузия. Между тем, Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.