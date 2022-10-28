Село Асурети или Элизабетталь: старое немецкое поселение – фото
До села Асурети можно добраться не только на своей машине, но и на маршрутке, которая следует до Тетрицкаро
До села Асурети можно добраться не только на своей машине, но и на маршрутке, которая следует до Тетрицкаро
Для любителей походов есть живописная пешая тропа от Коджори или от Кикети, по которой можно идти, наслаждаясь видами гор
Для любителей походов есть живописная пешая тропа от Коджори или от Кикети, по которой можно идти, наслаждаясь видами гор
Старое название Асурети - Элизабетталь. Немецкие поселения в Грузии появились в начале XIX века
Старое название Асурети - Элизабетталь. Немецкие поселения в Грузии появились в начале XIX века
Элизабетталь был снован в 1818 году переселенцами из немецкого Вюртемберга
Элизабетталь был снован в 1818 году переселенцами из немецкого Вюртемберга
В Асурети сохранился характер ""швабского" поселения с характерными домами. Главная улица называется улицей швабов
В Асурети сохранился характер ""швабского" поселения с характерными домами. Главная улица называется улицей швабов
Дома на немецкой улице построены с помощью конструкции "фахверк" - балки и раскосы, а между ними в промежутках - глина или кирпич
Дома на немецкой улице построены с помощью конструкции "фахверк" - балки и раскосы, а между ними в промежутках - глина или кирпич
После переселения рачинцев в 41-м году они были частично перестроены и изменили свой внешний вид
После переселения рачинцев в 41-м году они были частично перестроены и изменили свой внешний вид
В Асурети есть евангелическо-лютеранская церковь (кирха), которая построена в 1871 году. Из-за пожара храм был почти полностью уничтожен и восстанавливали его по старым фотографиям
В Асурети есть евангелическо-лютеранская церковь (кирха), которая построена в 1871 году. Из-за пожара храм был почти полностью уничтожен и восстанавливали его по старым фотографиям
Церковная служба здесь не ведется с 1941 года, после того как по приказу Сталина большинство немцев переселили в Казахстан
Церковная служба здесь не ведется с 1941 года, после того как по приказу Сталина большинство немцев переселили в Казахстан
На окраине села находится старое немецкое кладбище. Оно практически заброшено, однако его стоит посетить. Атмосфера там царит поистине готическая
На окраине села находится старое немецкое кладбище. Оно практически заброшено, однако его стоит посетить. Атмосфера там царит поистине готическая
В центре кладбища находится небольшая круглая площадь, но вся остальная территория заросла травой, поэтому к древним могилам не так уж просто пробраться.
В центре кладбища находится небольшая круглая площадь, но вся остальная территория заросла травой, поэтому к древним могилам не так уж просто пробраться.
Один из домов в поселке принадлежит Манфреду Тихонову, который переехал в Грузию из Германии. Почти каждый житель Асурети знает его и сможет сказать туристам, где находится его дом
Один из домов в поселке принадлежит Манфреду Тихонову, который переехал в Грузию из Германии. Почти каждый житель Асурети знает его и сможет сказать туристам, где находится его дом
У Манфреда есть свое виноградное хозяйство и он с радостью принимает гостей, угощая вином собственного производства
У Манфреда есть свое виноградное хозяйство и он с радостью принимает гостей, угощая вином собственного производства
Местный сорт винограда - Шала. Когда-то жители Элизабетталя нашли эту почти одичавшую лозу и стали производить собственное вино
Местный сорт винограда - Шала. Когда-то жители Элизабетталя нашли эту почти одичавшую лозу и стали производить собственное вино
Жители нынешнего Асурети продолжили их традицию. Бутылочку вкуснейшего вина можно приобрести у местных или же попробовать напиток в одном из локальных ресторанчиков
Жители нынешнего Асурети продолжили их традицию. Бутылочку вкуснейшего вина можно приобрести у местных или же попробовать напиток в одном из локальных ресторанчиков
А еще в Асурети на улицах много бродячих собак. Но все они добрые и приветливые
А еще в Асурети на улицах много бродячих собак. Но все они добрые и приветливые