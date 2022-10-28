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Село Асурети или Элизабетталь: старое немецкое поселение – фото
Село Асурети или Элизабетталь: старое немецкое поселение – фото
Историческое село Асурети находится примерно в часе езды от Тбилиси в Тетрицкаройском муниципалитете. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит сегодня... 28.10.2022, Sputnik Грузия
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Прежнее название Асурети - Элизабетталь. Это старое немецкое поселение. Они стали появляться в Грузии в начале XIX века.
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фотография, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, туризм в грузии, фото

Село Асурети или Элизабетталь: старое немецкое поселение – фото

15:37 28.10.2022 (обновлено: 15:46 28.10.2022)
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Историческое село Асурети находится примерно в часе езды от Тбилиси в Тетрицкаройском муниципалитете. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит сегодня это необычное поселение и чем оно интересно
Прежнее название Асурети - Элизабетталь. Это старое немецкое поселение. Они стали появляться в Грузии в начале XIX века.
© photo: Sputnik / Stringer

До села Асурети можно добраться не только на своей машине, но и на маршрутке, которая следует до Тетрицкаро

До села Асурети можно добраться не только на своей машине, но и на маршрутке, которая следует до Тетрицкаро - Sputnik Грузия
1/16
© photo: Sputnik / Stringer

До села Асурети можно добраться не только на своей машине, но и на маршрутке, которая следует до Тетрицкаро

© photo: Sputnik / Stringer

Для любителей походов есть живописная пешая тропа от Коджори или от Кикети, по которой можно идти, наслаждаясь видами гор

Для любителей походов есть живописная пешая тропа от Коджори или от Кикети, по которой можно идти, наслаждаясь видами гор - Sputnik Грузия
2/16
© photo: Sputnik / Stringer

Для любителей походов есть живописная пешая тропа от Коджори или от Кикети, по которой можно идти, наслаждаясь видами гор

© photo: Sputnik / Stringer

Старое название Асурети - Элизабетталь. Немецкие поселения в Грузии появились в начале XIX века

Старое название Асурети - Элизабетталь. Немецкие поселения в Грузии появились в начале XIX века - Sputnik Грузия
3/16
© photo: Sputnik / Stringer

Старое название Асурети - Элизабетталь. Немецкие поселения в Грузии появились в начале XIX века

© photo: Sputnik / Stringer

Элизабетталь был снован в 1818 году переселенцами из немецкого Вюртемберга

Элизабетталь был снован в 1818 году переселенцами из немецкого Вюртемберга - Sputnik Грузия
4/16
© photo: Sputnik / Stringer

Элизабетталь был снован в 1818 году переселенцами из немецкого Вюртемберга

© photo: Sputnik / Stringer

В Асурети сохранился характер ""швабского" поселения с характерными домами. Главная улица называется улицей швабов

В Асурети сохранился характер &quot;&quot;швабского&quot; поселения с характерными домами. Главная улица называется улицей швабов - Sputnik Грузия
5/16
© photo: Sputnik / Stringer

В Асурети сохранился характер ""швабского" поселения с характерными домами. Главная улица называется улицей швабов

© photo: Sputnik / Stringer

Дома на немецкой улице построены с помощью конструкции "фахверк" - балки и раскосы, а между ними в промежутках - глина или кирпич

Дома на немецкой улице построены с помощью конструкции &quot;фахверк&quot; - балки и раскосы, а между ними в промежутках - глина или кирпич - Sputnik Грузия
6/16
© photo: Sputnik / Stringer

Дома на немецкой улице построены с помощью конструкции "фахверк" - балки и раскосы, а между ними в промежутках - глина или кирпич

© photo: Sputnik / Stringer

После переселения рачинцев в 41-м году они были частично перестроены и изменили свой внешний вид

После переселения рачинцев в 41-м году они были частично перестроены и изменили свой внешний вид - Sputnik Грузия
7/16
© photo: Sputnik / Stringer

После переселения рачинцев в 41-м году они были частично перестроены и изменили свой внешний вид

© photo: Sputnik / Stringer

В Асурети есть евангелическо-лютеранская церковь (кирха), которая построена в 1871 году. Из-за пожара храм был почти полностью уничтожен и восстанавливали его по старым фотографиям

В Асурети есть евангелическо-лютеранская церковь (кирха), которая построена в 1871 году. Из-за пожара храм был почти полностью уничтожен и восстанавливали его по старым фотографиям - Sputnik Грузия
8/16
© photo: Sputnik / Stringer

В Асурети есть евангелическо-лютеранская церковь (кирха), которая построена в 1871 году. Из-за пожара храм был почти полностью уничтожен и восстанавливали его по старым фотографиям

© photo: Sputnik / Stringer

Церковная служба здесь не ведется с 1941 года, после того как по приказу Сталина большинство немцев переселили в Казахстан

Церковная служба здесь не ведется с 1941 года, после того как по приказу Сталина большинство немцев переселили в Казахстан - Sputnik Грузия
9/16
© photo: Sputnik / Stringer

Церковная служба здесь не ведется с 1941 года, после того как по приказу Сталина большинство немцев переселили в Казахстан

© photo: Sputnik / Stringer

На окраине села находится старое немецкое кладбище. Оно практически заброшено, однако его стоит посетить. Атмосфера там царит поистине готическая

На окраине села находится старое немецкое кладбище. Оно практически заброшено, однако его стоит посетить. Атмосфера там царит поистине готическая - Sputnik Грузия
10/16
© photo: Sputnik / Stringer

На окраине села находится старое немецкое кладбище. Оно практически заброшено, однако его стоит посетить. Атмосфера там царит поистине готическая

© photo: Sputnik / Stringer

В центре кладбища находится небольшая круглая площадь, но вся остальная территория заросла травой, поэтому к древним могилам не так уж просто пробраться.

В центре кладбища находится небольшая круглая площадь, но вся остальная территория заросла травой, поэтому к древним могилам не так уж просто пробраться. - Sputnik Грузия
11/16
© photo: Sputnik / Stringer

В центре кладбища находится небольшая круглая площадь, но вся остальная территория заросла травой, поэтому к древним могилам не так уж просто пробраться.

© photo: Sputnik / Stringer

Один из домов в поселке принадлежит Манфреду Тихонову, который переехал в Грузию из Германии. Почти каждый житель Асурети знает его и сможет сказать туристам, где находится его дом

Один из домов в поселке принадлежит Манфреду Тихонову, который переехал в Грузию из Германии. Почти каждый житель Асурети знает его и сможет сказать туристам, где находится его дом - Sputnik Грузия
12/16
© photo: Sputnik / Stringer

Один из домов в поселке принадлежит Манфреду Тихонову, который переехал в Грузию из Германии. Почти каждый житель Асурети знает его и сможет сказать туристам, где находится его дом

© photo: Sputnik / Stringer

У Манфреда есть свое виноградное хозяйство и он с радостью принимает гостей, угощая вином собственного производства

У Манфреда есть свое виноградное хозяйство и он с радостью принимает гостей, угощая вином собственного производства - Sputnik Грузия
13/16
© photo: Sputnik / Stringer

У Манфреда есть свое виноградное хозяйство и он с радостью принимает гостей, угощая вином собственного производства

© photo: Sputnik / Stringer

Местный сорт винограда - Шала. Когда-то жители Элизабетталя нашли эту почти одичавшую лозу и стали производить собственное вино

Местный сорт винограда - Шала. Когда-то жители Элизабетталя нашли эту почти одичавшую лозу и стали производить собственное вино - Sputnik Грузия
14/16
© photo: Sputnik / Stringer

Местный сорт винограда - Шала. Когда-то жители Элизабетталя нашли эту почти одичавшую лозу и стали производить собственное вино

© photo: Sputnik / Stringer

Жители нынешнего Асурети продолжили их традицию. Бутылочку вкуснейшего вина можно приобрести у местных или же попробовать напиток в одном из локальных ресторанчиков

Жители нынешнего Асурети продолжили их традицию. Бутылочку вкуснейшего вина можно приобрести у местных или же попробовать напиток в одном из локальных ресторанчиков - Sputnik Грузия
15/16
© photo: Sputnik / Stringer

Жители нынешнего Асурети продолжили их традицию. Бутылочку вкуснейшего вина можно приобрести у местных или же попробовать напиток в одном из локальных ресторанчиков

© photo: Sputnik / Stringer

А еще в Асурети на улицах много бродячих собак. Но все они добрые и приветливые

А еще в Асурети на улицах много бродячих собак. Но все они добрые и приветливые - Sputnik Грузия
16/16
© photo: Sputnik / Stringer

А еще в Асурети на улицах много бродячих собак. Но все они добрые и приветливые

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