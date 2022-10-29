https://sputnik-georgia.ru/20221029/chto-budet-s-ekonomikoy-gruzii-prognoz-byudzhetnogo-ofisa-parlamenta-271742464.html

Что будет с экономикой Грузии: прогноз бюджетного офиса парламента

Что будет с экономикой Грузии: прогноз бюджетного офиса парламента

Прогноз основывается на допущении, что в текущем году и среднесрочный период сохранится тенденция высокого экономического роста, зафиксированная после пандемии... 29.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-29T10:04+0400

2022-10-29T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Бюджетный офис парламента Грузии повысил прогноз роста экономики на 2,8 процентных пункта по сравнению с июньским прогнозом.Ранее прогноз роста экономики Грузии повысил Национальный банк Грузии, по мнению которого рост ВВП страны в 2022 году составит 10%. Однако при этом регулятор отмечает, что это избыточный рост.По прогнозу офиса, экономика Грузии в 2022 году вырастет 9,5%. Причиной столь высокого роста называются высокие показатели внешней торговли, денежных переводов, объема инвестиций и других сфер, влияющих на экономику.Столь высокий прогноз основан также на высокой экономической активности внутри страны, а также оценках экономического роста стран-партнеров Грузии.Что касается текущего года, реальный рост ВВП в августе 2022 года составил 10,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за восемь месяцев – 10,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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