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ДТП в Рустави: водитель сбил женщину с двумя детьми

ДТП в Рустави: водитель сбил женщину с двумя детьми

Женщина с детьми получили травмы, сейчас они находятся под присмотром врачей 29.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Автомобиль сбил женщину с младенцем на руках, а также с ребенком до семи лет в городе Рустави (близ Тбилиси), сообщает телеканал "Рустави 2".По предварительной информации, машина переехала женщине ногу, а дети получили ушибы. На место прибыли бригады скорой помощи и патрульная полиция. Сообщается, что пациенты с переломами и травмами были доставлены в клинику "Рустави", а затем переведены в тбилисскую клинику.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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