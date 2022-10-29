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ДТП в Рустави: водитель сбил женщину с двумя детьми
ДТП в Рустави: водитель сбил женщину с двумя детьми
Женщина с детьми получили травмы, сейчас они находятся под присмотром врачей 29.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-29T11:05+0400
2022-10-29T11:05+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Автомобиль сбил женщину с младенцем на руках, а также с ребенком до семи лет в городе Рустави (близ Тбилиси), сообщает телеканал "Рустави 2".По предварительной информации, машина переехала женщине ногу, а дети получили ушибы. На место прибыли бригады скорой помощи и патрульная полиция. Сообщается, что пациенты с переломами и травмами были доставлены в клинику "Рустави", а затем переведены в тбилисскую клинику.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, рустави
грузия, происшествия, новости, тбилиси, рустави
ДТП в Рустави: водитель сбил женщину с двумя детьми
11:05 29.10.2022 (обновлено: 13:06 29.10.2022)
Женщина с детьми получили травмы, сейчас они находятся под присмотром врачей
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik.
Автомобиль сбил женщину с младенцем на руках, а также с ребенком до семи лет в городе Рустави (близ Тбилиси), сообщает телеканал "Рустави 2
".
По предварительной информации, машина переехала женщине ногу, а дети получили ушибы. На место прибыли бригады скорой помощи и патрульная полиция.
Сообщается, что пациенты с переломами и травмами были доставлены в клинику "Рустави", а затем переведены в тбилисскую клинику.