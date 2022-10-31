https://sputnik-georgia.ru/20221031/sbornaya-gruzii-po-regbi-provedet-noyabrskie-test-matchi-bez-svoikh-liderov-271793672.html
Сборная Грузии по регби проведет ноябрьские тест-матчи без своих лидеров
Сборная Грузии по регби проведет ноябрьские тест-матчи без своих лидеров
Главный тренер сборной вызвал в команду семь дебютантов 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T14:55+0400
2022-10-31T14:55+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Сборная Грузии по регби проведет осеннюю серию ноябрьских тест-матчей против сборных Уругвая, Самоа и Уэльса без девяти регбистов основного состава, информацию распространяет Союз регби Грузии.В ноябре сборная Грузии сыграет три игры, две из которых пройдут в Тбилиси на "Динамо Арене". 6 ноября столицу Грузии посетит лучшая команда Америки – Уругвай, а 12 ноября в Тбилиси прилетит чемпион Океании – Самоа. 19 ноября грузинские регбисты сыграют в Кардиффе против Уэльса.Сборная временно остается без Луки Джапаридзе, Беки Гигашвили, Ники Хатиашвили, Григора Кердикошвили, Георгия Цуцкиридзе и дисквалифицированного Гелы Апрасидзе, Мишико Алания, Сосо Матиашвили и Торнике Кахоидзе.Для выхода из сложной ситуации Леван Маисашвили вызвал в сборную семь дебютантов.Что касается завершившихся летних тест-матчей, то сборная Грузии одержала две победы – со сборными Италии и Португалии – и проиграла сборной Аргентины XV.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, динамо арена, регби
Сборная Грузии по регби проведет ноябрьские тест-матчи без своих лидеров
14:55 31.10.2022 (обновлено: 15:03 31.10.2022)
Главный тренер сборной вызвал в команду семь дебютантов
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Сборная Грузии по регби проведет осеннюю серию ноябрьских тест-матчей против сборных Уругвая, Самоа и Уэльса без девяти регбистов основного состава, информацию распространяет Союз регби Грузии.
В ноябре сборная Грузии сыграет три игры, две из которых пройдут в Тбилиси на "Динамо Арене". 6 ноября столицу Грузии посетит лучшая команда Америки – Уругвай, а 12 ноября в Тбилиси прилетит чемпион Океании – Самоа. 19 ноября грузинские регбисты сыграют в Кардиффе против Уэльса.
"Это печально, но мы ничего не можем изменить. Такова доля тренера, и мы всегда должны быть готовы потерять того или иного игрока на каком-то этапе. Вот почему мы хотим создать глубину и привлечь новых игроков в команду", – рассказал главный тренер сборной Леван Маисашвили.
Сборная временно остается без Луки Джапаридзе, Беки Гигашвили, Ники Хатиашвили, Григора Кердикошвили, Георгия Цуцкиридзе и дисквалифицированного Гелы Апрасидзе, Мишико Алания, Сосо Матиашвили и Торнике Кахоидзе.
Для выхода из сложной ситуации Леван Маисашвили вызвал в сборную семь дебютантов.
Что касается завершившихся летних тест-матчей, то сборная Грузии одержала две победы – со сборными Италии и Португалии – и проиграла сборной Аргентины XV.