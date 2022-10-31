https://sputnik-georgia.ru/20221031/sbornaya-gruzii-po-regbi-provedet-noyabrskie-test-matchi-bez-svoikh-liderov-271793672.html

Сборная Грузии по регби проведет ноябрьские тест-матчи без своих лидеров

Сборная Грузии по регби проведет ноябрьские тест-матчи без своих лидеров

Главный тренер сборной вызвал в команду семь дебютантов 31.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Сборная Грузии по регби проведет осеннюю серию ноябрьских тест-матчей против сборных Уругвая, Самоа и Уэльса без девяти регбистов основного состава, информацию распространяет Союз регби Грузии.В ноябре сборная Грузии сыграет три игры, две из которых пройдут в Тбилиси на "Динамо Арене". 6 ноября столицу Грузии посетит лучшая команда Америки – Уругвай, а 12 ноября в Тбилиси прилетит чемпион Океании – Самоа. 19 ноября грузинские регбисты сыграют в Кардиффе против Уэльса.Сборная временно остается без Луки Джапаридзе, Беки Гигашвили, Ники Хатиашвили, Григора Кердикошвили, Георгия Цуцкиридзе и дисквалифицированного Гелы Апрасидзе, Мишико Алания, Сосо Матиашвили и Торнике Кахоидзе.Для выхода из сложной ситуации Леван Маисашвили вызвал в сборную семь дебютантов.Что касается завершившихся летних тест-матчей, то сборная Грузии одержала две победы – со сборными Италии и Португалии – и проиграла сборной Аргентины XV.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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