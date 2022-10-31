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https://sputnik-georgia.ru/20221031/test-chto-vy-znaete-o-chernom-more-271700819.html
Тест: что вы знаете о Черном море
Тест: что вы знаете о Черном море
Сегодня, 31 октября, мировое сообщество празднует Международный день Черного моря, который по своей сути является экологическим 31.10.2022, Sputnik Грузия
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тесты
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черное море
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест на знание Черного моря.
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тесты, интерактив, черное море, тесты
тесты, интерактив, черное море, тесты

Тест: что вы знаете о Черном море

14:14 31.10.2022
© photo: Sputnik / StringerЧерноморское побережье в плохую погоду - вид на город Батуми
Черноморское побережье в плохую погоду - вид на город Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Сегодня, 31 октября, мировое сообщество празднует Международный день Черного моря, который по своей сути является экологическим
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест на знание Черного моря.
1 из 10
Какая из этих гипотез не относится к происхождению названия моря?
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