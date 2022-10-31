https://sputnik-georgia.ru/20221031/test-chto-vy-znaete-o-chernom-more-271700819.html
Тест: что вы знаете о Черном море
Тест: что вы знаете о Черном море
Сегодня, 31 октября, мировое сообщество празднует Международный день Черного моря, который по своей сути является экологическим 31.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-31T14:14+0400
2022-10-31T14:14+0400
2022-10-31T14:14+0400
тесты
интерактив
черное море
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест на знание Черного моря.
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MIA „Rosiya Segodnya“
тесты, интерактив, черное море, тесты
тесты, интерактив, черное море, тесты
Тест: что вы знаете о Черном море
Сегодня, 31 октября, мировое сообщество празднует Международный день Черного моря, который по своей сути является экологическим
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест на знание Черного моря.