Места отдыха вместо гаражей – Каладзе призвал граждан обращаться к мэрии
© Tbilisi City HallКаладзе призвал жителей столицы обратиться к мэрии с просьбой снести гаражи и построить места отдыха
© Tbilisi City Hall
Мэрия Тбилиси бесплатно демонтирует гаражи и осуществляет на этих местах различные проекты
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал граждан обращаться к столичным властям с просьбой снести гаражи на территориях, прилегающих к их жилым домам, и построить на их местах парки и скверы.
По словам мэра, в третьем микрорайоне Глдани демонтировали гаражи рядом с несколькими многоэтажными домами, после чего обустроили там рекреационное пространство.
© Tbilisi City HallКаладзе призвал жителей столицы обратиться к мэрии с просьбой снести гаражи и построить места отдыха
Каладзе призвал жителей столицы обратиться к мэрии с просьбой снести гаражи и построить места отдыха
© Tbilisi City Hall
Примерно на 1,5 тысячи квадратных метров появились различные зоны отдыха, фитнес-пространство, детские площадки, а также были проведены работы по озеленению.
"За последние годы мы осуществили не один проект по обновлению скверов. Мы вернули рекреационные пространства, которые были проданы и на которых шли строительные работы. Этот подход и отношение продолжится и в будущем, поскольку нашему городу, детям очень нужны зеленые пространства", – заявил Каладзе на заседании столичного правительства.
Он добавил, что гаражи являются большой проблемой для города, поскольку это некрасивые помещения, занимающийся большую часть дворов. По словам мэра, некоторые из них совершенно бесполезны, поскольку ими не пользуются местные жители.
© Tbilisi City HallКаладзе призвал жителей столицы обратиться к мэрии с просьбой снести гаражи и построить места отдыха
Каладзе призвал жителей столицы обратиться к мэрии с просьбой снести гаражи и построить места отдыха
© Tbilisi City Hall
Проект замены гаражей рекреационными зонами начался с 2017 года. В случае желания местных жителей, мэрия Тбилиси вместе с районными администрациями бесплатно демонтирует гаражи и осуществляет на этих местах различные проекты.