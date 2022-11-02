https://sputnik-georgia.ru/20221102/mesta-otdykha-vmesto-garazhey--kaladze-prizval-grazhdan-obraschatsya-k-merii-271871677.html

Места отдыха вместо гаражей – Каладзе призвал граждан обращаться к мэрии

Места отдыха вместо гаражей – Каладзе призвал граждан обращаться к мэрии

Мэрия Тбилиси бесплатно демонтирует гаражи и осуществляет на этих местах различные проекты 02.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-02T15:35+0400

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал граждан обращаться к столичным властям с просьбой снести гаражи на территориях, прилегающих к их жилым домам, и построить на их местах парки и скверы.По словам мэра, в третьем микрорайоне Глдани демонтировали гаражи рядом с несколькими многоэтажными домами, после чего обустроили там рекреационное пространство.Примерно на 1,5 тысячи квадратных метров появились различные зоны отдыха, фитнес-пространство, детские площадки, а также были проведены работы по озеленению.Он добавил, что гаражи являются большой проблемой для города, поскольку это некрасивые помещения, занимающийся большую часть дворов. По словам мэра, некоторые из них совершенно бесполезны, поскольку ими не пользуются местные жители.Проект замены гаражей рекреационными зонами начался с 2017 года. В случае желания местных жителей, мэрия Тбилиси вместе с районными администрациями бесплатно демонтирует гаражи и осуществляет на этих местах различные проекты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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