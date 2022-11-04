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Молдавский депутат Цырдя: в стране сформировался режим личной диктатуры Майи Санду
Молдавский депутат Цырдя: в стране сформировался режим личной диктатуры Майи Санду
Молдавский режим стремится зачистить все политическое поле в республике, особенно те партии, которые выступают за нейтралитет Молдовы и экономические связи с... 04.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-04T09:37+0400
2022-11-04T09:37+0400
2022-11-04T09:37+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. Кто уже попал под "комбайн репрессий" и кого еще ждет такая участь? Как инфляция сказывается на жителях Молдовы? Будут ли нарастать протесты и остался ли шанс на диалог власти с народом? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, молдова, политика, видео
мультимедиа, видео, молдова, политика, видео
Молдавский депутат Цырдя: в стране сформировался режим личной диктатуры Майи Санду
Молдавский режим стремится зачистить все политическое поле в республике, особенно те партии, которые выступают за нейтралитет Молдовы и экономические связи с Россией
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.
Кто уже попал под "комбайн репрессий" и кого еще ждет такая участь? Как инфляция сказывается на жителях Молдовы? Будут ли нарастать протесты и остался ли шанс на диалог власти с народом?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.