https://sputnik-georgia.ru/20221107/kak-v-gruzii-otdykhayut-na-novyy-god-i-rozhdestvo-2023-kalendar-vykhodnykh-272001075.html

Как в Грузии отдыхают на Новый год и Рождество 2023? Календарь выходных

Как в Грузии отдыхают на Новый год и Рождество 2023? Календарь выходных

Узнайте, как люди отдыхают на Новый год в Грузии

2022-11-07T18:28+0400

2022-11-07T18:28+0400

2022-11-07T19:15+0400

новый год 2023

новости

грузия

общество

праздник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23890/08/238900869_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9a521f50b1fd495b4f0a3d9b1a1df04b.jpg

До наступления новогодних праздников осталось меньше двух месяцев, следовательно, многих интересует, как в Грузии отдыхают на Новый год и Рождество 2022-2023, чтобы спланировать свой досуг заранее.Как в Грузии отдыхают на Новый год и Рождество 2022-2023 и сколько выходных дней ожидает жителей страны на новогодние праздники, читайте в материале Sputnik Грузия.Как отдыхают в ГрузииНовогодние праздники в Грузии, в отличии от других стран, весьма малочисленны – жители страны, по грузинскому законодательству, на Новый год и Рождество отдыхают всего три дня.Отдыхать граждане Грузии начнут с 31 декабря – в 2022-м он выпадает на субботу, а на работу выйдут 3 января во вторник.Выходные по календарю в новогодние праздники подробно выглядят так: 1 и 2 января – Новый год, государственные праздники и официальные выходные.Отработав с 3 по 6 января, граждане Грузии встретят Рождество Христово. Православные торжество отмечают 7 января – в Грузии праздничный выходной, который в 2023-м выпадает на субботу. Восьмого января в воскресенье в Грузии отдыхают в законный выходной.По грузинскому законодательству праздничные календарные выходные в Грузии на другую дату не переносятся, следовательно, в январе 2023 года жители страны будут отдыхать на два дня меньше.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

как в грузии отдыхают на новый год и рождество 2023? календарь выходных