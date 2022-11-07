https://sputnik-georgia.ru/20221107/skolko-chelovek-v-gruzii-otkazalis-ot-elektronnykh-udostovereniy-271979137.html

Сколько человек в Грузии отказались от электронных удостоверений

Сколько человек в Грузии отказались от электронных удостоверений

Противники ID-карт в 2019 году через Конституционный суд Грузии добились права пользоваться удостоверениями без электронных носителей 07.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-07T08:33+0400

2022-11-07T08:33+0400

2022-11-07T09:25+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя – Sputnik. На 12 октября 2022 года в Грузии у более 300 тысяч граждан остались удостоверения старого образца, говорится в ответе Агентства гражданского реестра на вопрос депутата.В Грузии действуют электронные удостоверения личности – так называемые ID-карты, однако с 2019 года противники подобных удостоверений могут получить документ личности обычного образца.По данным Агентства гражданского реестра на 12 октября 2022 года 313 682 гражданина Грузии имели активные удостоверения личности без чипов.Удостоверения личности в Грузии стали вдвое дешевле для лиц с ОВЗ >>Удостоверения личности с электронными чипами появились в Грузии в 2011 году. По ID-карте можно идентифицировать человека на расстоянии посредством Интернета. Кроме этого, она дает возможность делать цифровую подпись на электронных документах, имеющих юридическую силу в Грузии, и без дополнительных документов ездить в Турцию и на Украину.Между тем у этих удостоверений личности есть свои противники – группа верующих, которая считает, что чипы являются средством тотального контроля людей и связаны с библейским пророчеством об Апокалипсисе. Они отказываются брать эти удостоверения и в 2019 году через Конституционный суд Грузии добились права пользоваться удостоверениями без электронных носителей.Дом юстиции предлагает гражданам Грузии застраховать документ удостоверения личности >>Без документов в Грузии невозможно принять участие в выборах, получить медицинские услуги, учиться, работать, пользоваться некоторыми видами транспорта, общаться с банковско-финансовыми учреждениями, покупать технику и так далее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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