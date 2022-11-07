https://sputnik-georgia.ru/20221107/skolko-obektov-postroeno-v-gruzii-s-nachala-goda--novaya-statistika-271978676.html
Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика
Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика
Больше половины построенных в 2022 году объектов приходятся на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети 07.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-07T09:01+0400
2022-11-07T09:01+0400
2022-11-07T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. В январе-сентябре 2022 года в Грузии было введено в эксплуатацию 1 935 объектов общей площадью 1,84 миллиона квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).По сравнению с январем-сентябрем 2021 года, за отчетный период число введенных в эксплуатацию объектов выросло на 67,5%, а площадь выросла на 7,9%.Экономика Грузии продолжает стремительно расти – новые данные статистики >>Больше половины построенных за 2022 год объектов приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети и Мцхета-Мтианети.В Грузии в сентябре 2022 года муниципальными органами власти было выдано 8,1 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 5,4 миллиона квадратных метров.По сравнению с январем-сентябрем 2021 года, число выданных разрешений выросло на 8,8%, а площадь предполагаемого строительства – на 0,4%.Fitch подтвердило рейтинг Грузии: плюсы и минусы экономики страны >>Из общего числа выданных разрешений, 77% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других, но основная часть приходится на жилые комплексы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, статистика, экономика, строительство, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, статистика, экономика, строительство, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика
Больше половины построенных в 2022 году объектов приходятся на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. В январе-сентябре 2022 года в Грузии было введено в эксплуатацию 1 935 объектов общей площадью 1,84 миллиона квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).
По сравнению с январем-сентябрем 2021 года, за отчетный период число введенных в эксплуатацию объектов выросло на 67,5%, а площадь выросла на 7,9%.
Больше половины построенных за 2022 год объектов приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети и Мцхета-Мтианети.
В Грузии в сентябре 2022 года муниципальными органами власти было выдано 8,1 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 5,4 миллиона квадратных метров.
По сравнению с январем-сентябрем 2021 года, число выданных разрешений выросло на 8,8%, а площадь предполагаемого строительства – на 0,4%.
Из общего числа выданных разрешений, 77% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.
Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других, но основная часть приходится на жилые комплексы.