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Введение четырехдневной рабочей недели в Грузии – результаты опроса

Введение четырехдневной рабочей недели в Грузии – результаты опроса

Sputnik поинтересовался, что читатели думают по поводу введения четырехдневной рабочей недели в стране 07.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия поддерживают идею введения четырехдневной рабочей недели.По результатам опроса "Что вы думаете о введении четырехдневной рабочей недели?" оказалось, что большая часть аудитории – 43% опрошенных – поддерживают данное введение.Тем временем 24,6% аудитории не верит, что в Грузии подобное реально, когда как 23,2% участников опроса просто против.Вариант ответа "Все равно" выбрали 9,2% участников опроса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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