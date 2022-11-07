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Введение четырехдневной рабочей недели в Грузии – результаты опроса
Введение четырехдневной рабочей недели в Грузии – результаты опроса
Sputnik поинтересовался, что читатели думают по поводу введения четырехдневной рабочей недели в стране 07.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-07T12:41+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия поддерживают идею введения четырехдневной рабочей недели.По результатам опроса "Что вы думаете о введении четырехдневной рабочей недели?" оказалось, что большая часть аудитории – 43% опрошенных – поддерживают данное введение.Тем временем 24,6% аудитории не верит, что в Грузии подобное реально, когда как 23,2% участников опроса просто против.Вариант ответа "Все равно" выбрали 9,2% участников опроса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Введение четырехдневной рабочей недели в Грузии – результаты опроса
Sputnik поинтересовался, что читатели думают по поводу введения четырехдневной рабочей недели в стране
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik.
Большинство читателей Sputnik Грузия
поддерживают идею введения четырехдневной рабочей недели.
По результатам опроса
"Что вы думаете о введении четырехдневной рабочей недели?" оказалось, что большая часть аудитории – 43% опрошенных – поддерживают данное введение.
Тем временем 24,6% аудитории не верит, что в Грузии подобное реально, когда как 23,2% участников опроса просто против.
Вариант ответа "Все равно" выбрали 9,2% участников опроса.