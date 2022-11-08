https://sputnik-georgia.ru/20221108/napadenie-na-politseyskogo-khranenie-oruzhiya-i-konopli--mvd-gruzii-zaderzhalo-retsidivista-272018382.html

Нападение на полицейского, хранение оружия и конопли – МВД Грузии задержало рецидивиста

Нападение на полицейского, хранение оружия и конопли – МВД Грузии задержало рецидивиста

Задержанному грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет 08.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-08T13:19+0400

2022-11-08T13:19+0400

2022-11-08T13:19+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Тбилиси ранее неоднократно судимого 39-летнего мужчину, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Мужчина обвиняется в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества, в незаконном хранение конопли, а также в нападении на сотрудника полиции.В результате обыска в доме, во дворе и складском помещении в качестве вещественного доказательства полиция изъяла одноствольный обрез, обойму пистолета, семь патронов, высушенную марихуану и коноплю.Мужчину задержали в качестве обвиняемого на основании решения судьи. Во время ареста обвиняемый попытался напасть на сотрудника полиция с ножом, но нападение пресекли правоохранители. Орудие преступления – нож – изъято в качестве вещественного доказательства.Следствие ведется по нескольким статьям УК Грузии. Задержанному грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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преступность в грузии, грузия, происшествия, новости, тбилиси, мвд грузии