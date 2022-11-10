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Гарибашвили обсудил с новым послом Армении важность стабильности в регионе
Гарибашвили обсудил с новым послом Армении важность стабильности в регионе
Грузия готова продолжить успешную медиацию между соседними странами, заявил премьер 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T14:26+0400
2022-11-10T14:26+0400
2022-11-10T14:29+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Важность мира и стабильности в регионе обсудили на встрече премьер-министр Ираклий Гарибашвили и новый посол Армении в Грузии Ашот Смбатян, сообщает пресс-служба правительства.Встреча была ознакомительной: на ней стороны рассмотрели настоящее и будущее сотрудничество, а также добрососедские отношения между Грузией и Арменией. Касаясь вопроса мира и стабильности в регионе, было отмечено, что Грузия готова продолжить успешную медиацию между соседними странами.Ираклий Гарибашвили поздравил Смбатяна с назначением на новом посту и пожелал ему успехов.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.За эти годы Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, армения, тбилиси, грузино-армянские отношения
политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, армения, тбилиси, грузино-армянские отношения
Гарибашвили обсудил с новым послом Армении важность стабильности в регионе
14:26 10.11.2022 (обновлено: 14:29 10.11.2022)
Грузия готова продолжить успешную медиацию между соседними странами, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Важность мира и стабильности в регионе обсудили на встрече премьер-министр Ираклий Гарибашвили и новый посол Армении в Грузии Ашот Смбатян, сообщает пресс-служба правительства.
Встреча была ознакомительной: на ней стороны рассмотрели настоящее и будущее сотрудничество, а также добрососедские отношения между Грузией и Арменией. Касаясь вопроса мира и стабильности в регионе, было отмечено, что Грузия готова продолжить успешную медиацию между соседними странами.
Ираклий Гарибашвили поздравил Смбатяна с назначением на новом посту и пожелал ему успехов.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
За эти годы Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.