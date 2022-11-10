https://sputnik-georgia.ru/20221110/sygraet-li-kvaratskheliya-v-matche-protiv-udineze-272062948.html
Сыграет ли Кварацхелия в матче против "Удинезе"?
Сыграет ли Кварацхелия в матче против "Удинезе"?
Кварацхелия получил травму во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T09:36+0400
2022-11-10T09:36+0400
2022-11-10T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия может сыграть в предстоящем матче 15 тура чемпионата Италии против "Удинезе", состояние футболиста ежедневно оценивают врачи клуба, сообщает издание Corriere dello Sport.Последний матч "Наполи" в 2022 году против "Удинезе" пройдет на "Стадио Марадона" в эту субботу."По нашей информации, в ближайшие дни проведут обследование. Необходимо оценить состояние Кварацхелия, который прошел терапию из-за болей в пояснице и пропустил как выездной матч в Бергамо против "Аталанты", так и последний матч против "Эмполи", – пишет издание.Этим утром итальянское издание "Република" сообщило, что Хвича Кварацхелия может пропустить матч против "Удинезе" на "Стадио Марадона".Кварацхелия получил травму во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Футболист из Грузии является лидером серии А по системе "гол+пас".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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хвича кварацхелия, спорт, футбол, италия, новости
хвича кварацхелия, спорт, футбол, италия, новости
Сыграет ли Кварацхелия в матче против "Удинезе"?
Кварацхелия получил травму во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля"
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik.
Полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия может сыграть в предстоящем матче 15 тура чемпионата Италии против "Удинезе", состояние футболиста ежедневно оценивают врачи клуба, сообщает
издание Corriere dello Sport.
Последний матч "Наполи" в 2022 году против "Удинезе" пройдет на "Стадио Марадона" в эту субботу.
"По нашей информации, в ближайшие дни проведут обследование. Необходимо оценить состояние Кварацхелия, который прошел терапию из-за болей в пояснице и пропустил как выездной матч в Бергамо против "Аталанты", так и последний матч против "Эмполи", – пишет издание.
Этим утром итальянское издание "Република" сообщило, что Хвича Кварацхелия может пропустить матч против "Удинезе" на "Стадио Марадона".
Кварацхелия получил травму во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Футболист из Грузии является лидером серии А по системе "гол+пас".