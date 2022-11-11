https://sputnik-georgia.ru/20221111/malakhov-o-vyzovakh-i-ekonomicheskikh-perspektivakh-stran-tsentralnoy-azii---video-272105098.html
Малахов о вызовах и экономических перспективах стран Центральной Азии - видео
Малахов о вызовах и экономических перспективах стран Центральной Азии - видео
ЕАБР рассматривают Центральную Азию как крупный, динамично растущий и перспективный экономический регион, отмечая происходящие структурные изменения и основные... 11.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-11T12:57+0400
2022-11-11T12:57+0400
2022-11-11T12:57+0400
мультимедиа
видео
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/0b/272104938_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2cea0f15392a3d4e4335e402a11814e2.jpg
Насколько региону необходимы прямые иностранные инвестиции? Как решаются проблемы с сырьевым экспортом и денежными переводами трудовых мигрантов? Каким образом на экономике Центральной Азии отражается релокация ряда компаний из России?Эти и другие вопросы обсуждаем с руководителем направления Дирекции по аналитической работе ЕАБР Антоном Малаховым.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/0b/272104938_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b6d2a800c755113d7ab5c313dc04dab9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, экономика, видео
мультимедиа, видео, экономика, видео
Малахов о вызовах и экономических перспективах стран Центральной Азии - видео
ЕАБР рассматривают Центральную Азию как крупный, динамично растущий и перспективный экономический регион, отмечая происходящие структурные изменения и основные точки роста
Насколько региону необходимы прямые иностранные инвестиции? Как решаются проблемы с сырьевым экспортом и денежными переводами трудовых мигрантов? Каким образом на экономике Центральной Азии отражается релокация ряда компаний из России?
Эти и другие вопросы обсуждаем с руководителем направления Дирекции по аналитической работе ЕАБР Антоном Малаховым.