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Малахов о вызовах и экономических перспективах стран Центральной Азии - видео

Малахов о вызовах и экономических перспективах стран Центральной Азии - видео

ЕАБР рассматривают Центральную Азию как крупный, динамично растущий и перспективный экономический регион, отмечая происходящие структурные изменения и основные... 11.11.2022, Sputnik Грузия

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Насколько региону необходимы прямые иностранные инвестиции? Как решаются проблемы с сырьевым экспортом и денежными переводами трудовых мигрантов? Каким образом на экономике Центральной Азии отражается релокация ряда компаний из России?Эти и другие вопросы обсуждаем с руководителем направления Дирекции по аналитической работе ЕАБР Антоном Малаховым.

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