https://sputnik-georgia.ru/20221111/pochemu-putin-ne-edet-na-sammit-g20-272107877.html
Почему Путин не едет на саммит G20?
Почему Путин не едет на саммит G20?
Главный форум международного экономического сотрудничества в этом году пройдет на Бали 11.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-11T14:20+0400
2022-11-11T14:20+0400
2022-11-11T14:20+0400
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владимир путин
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию из-за своего графика и необходимости находиться в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября."Было решение именно главы государства, связанное с его графиком, связанное с необходимостью его нахождения в РФ", - цитирует Пескова РИА Новости.Кроме того, не планируется видео- или онлайн-обращение Путина для саммита G20.Делегацию России на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров. G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, новости, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров
россия, в мире, новости, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров
Почему Путин не едет на саммит G20?
Главный форум международного экономического сотрудничества в этом году пройдет на Бали
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию из-за своего графика и необходимости находиться в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.
"Было решение именно главы государства, связанное с его графиком, связанное с необходимостью его нахождения в РФ", - цитирует Пескова РИА Новости
.
Кроме того, не планируется видео- или онлайн-обращение Путина для саммита G20.
Делегацию России на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров.
G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира.