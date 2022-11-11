https://sputnik-georgia.ru/20221111/pochemu-putin-ne-edet-na-sammit-g20-272107877.html

Почему Путин не едет на саммит G20?

Почему Путин не едет на саммит G20?

Главный форум международного экономического сотрудничества в этом году пройдет на Бали 11.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-11T14:20+0400

2022-11-11T14:20+0400

2022-11-11T14:20+0400

россия

в мире

новости

владимир путин

дмитрий песков

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0c/271277706_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_d2821ebb63ce960c4462ff5ca81280a1.jpg

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию из-за своего графика и необходимости находиться в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября."Было решение именно главы государства, связанное с его графиком, связанное с необходимостью его нахождения в РФ", - цитирует Пескова РИА Новости.Кроме того, не планируется видео- или онлайн-обращение Путина для саммита G20.Делегацию России на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров. G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, новости, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров