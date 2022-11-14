https://sputnik-georgia.ru/20221114/nulevaya-tsena---kobakhidze-ob-otchete-komiteta-evroparlamenta-po-gruzii-272162429.html

"Нулевая цена" – Кобахидзе об отчете комитета Европарламента по Грузии

"Нулевая цена" – Кобахидзе об отчете комитета Европарламента по Грузии

Европарламентарии помимо прочего призвали власти Грузии освободить экс-президента страны Михаила Саакашвили из заключения 14.11.2022, Sputnik Грузия

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европарламент

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ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Отчет комитета по внешним связям Европарламента о выполнении Грузией условий Соглашения об ассоциации с ЕС неточен и несправедлив, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".В отчете, который был принят с компромиссными поправками, выражена обеспокоенность из-за глубокой поляризации в политической среде Грузии, в связи с чем европарламентарии призвали политиков воздержаться от агрессивной риторики и объединить усилия, чтобы не ставить под угрозу евроинтеграцию, которая достижима путем проведения амбициозных демократических реформ, а также судебной и антикоррупционной реформ.По его словам, именно результатом этого интереса является "абсолютно неисправная и несправедливая запись", которая встречается в текстах Европарламента или комитета по внешним связям ЕП."Это еще одно проявление этого. Эта резолюция для нас имеет нулевую цену. Именно исходя из того, что она абсолютно несправедливая и полностью продиктована политическим интересом", – заявил Кобахидзе.В принятых компромиссных поправках больше не говорится о введении санкций против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, но дается рекомендация путем реформ решить вопрос "чрезмерного влияния" личных интересов, особенно Иванишвили, в разных сферах политической, экономической и общественной жизни Грузии.Объективность или абсурд? Как в Грузии оценили отчет комитета Европарламента>>Европарламентарии также призвали власти Грузии из гуманитарных соображений освободить экс-президента страны Михаила Саакашвили и позволить ему пройти "надлежащее лечение" за границей. Но в компромиссном варианте поправок уже не говорится, что освобождение Саакашвили является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.В принятом отчете также говорится о необходимости пересмотреть дело основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия. Гварамия получил 3,5 года тюрьмы за злоупотребление полномочиями по делу о нанесении телекомпании "Рустави 2" (когда был ее гендиректором) ущерба в 6,8 миллиона лари.Также в отчете говорится о "явной демонстрации политизированного правосудия" в отношении основателей TBC Bank, лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамуки Хазарадзе и и Бадри Джапаридзе.Лоббисты "Нацдижения" делают все, чтобы Грузия не получила статус кандидата – депутат>>Они были признаны виновными в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц в крупном размере и приговорены к 7 годам лишения свободы, но освобождены от наказания, так как истек срок давности уголовного преследования за совершенное преступление. Речь идет о транзакциях в размере около 17 миллионов долларов в 2008 году. Приговор стал основанием для лишения Джапаридзе депутатского мандата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, европарламент