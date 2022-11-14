https://sputnik-georgia.ru/20221114/pobezhdaet-silneyshiy-k-matchu-sbornykh-gruzii-i-samoa-po-regbi---foto-272156438.html

Побеждает сильнейший? К матчу сборных Грузии и Самоа по регби – фото

Побеждает сильнейший? К матчу сборных Грузии и Самоа по регби – фото

Большую часть матча сборная Грузии контролировала ход игры, хотя и уступала в счете вплоть до 68-й минуты. Смотрите в фотоленте снимки матча 14.11.2022, Sputnik Грузия

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"Лелос" не удалось удержать казалось бы уже добытую победу в матче с островитянами. 19:20 и более четырех последних минут на решающую атаку так и не были грузинами использованы.

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