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https://sputnik-georgia.ru/20221114/pobezhdaet-silneyshiy-k-matchu-sbornykh-gruzii-i-samoa-po-regbi---foto-272156438.html
Побеждает сильнейший? К матчу сборных Грузии и Самоа по регби – фото
Побеждает сильнейший? К матчу сборных Грузии и Самоа по регби – фото
Большую часть матча сборная Грузии контролировала ход игры, хотя и уступала в счете вплоть до 68-й минуты. Смотрите в фотоленте снимки матча 14.11.2022, Sputnik Грузия
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"Лелос" не удалось удержать казалось бы уже добытую победу в матче с островитянами. 19:20 и более четырех последних минут на решающую атаку так и не были грузинами использованы.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, спорт, спорт, регби, сборная грузии по регби, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, спорт, спорт, регби, сборная грузии по регби, фото

Побеждает сильнейший? К матчу сборных Грузии и Самоа по регби – фото

12:08 14.11.2022 (обновлено: 12:16 14.11.2022)
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Большую часть матча сборная Грузии контролировала ход игры, хотя и уступала в счете вплоть до 68-й минуты. Смотрите в фотоленте снимки матча
"Лелос" не удалось удержать казалось бы уже добытую победу в матче с островитянами. 19:20 и более четырех последних минут на решающую атаку так и не были грузинами использованы.
© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на положительный баланс в очных встречах, "Ману Самоа" ("Воин Самоа") является одним из самых неудобных и непредсказуемых соперников для "Лелос" среди сборных команд второго уровня в большом регби

Несмотря на положительный баланс в очных встречах, &quot;Ману Самоа&quot; (&quot;Воин Самоа&quot;) является одним из самых неудобных и непредсказуемых соперников для &quot;Лелос&quot; среди сборных команд второго уровня в большом регби - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на положительный баланс в очных встречах, "Ману Самоа" ("Воин Самоа") является одним из самых неудобных и непредсказуемых соперников для "Лелос" среди сборных команд второго уровня в большом регби

© photo: Sputnik / Stringer

Вспомним Кубок мира 2003 года. Для сборной Грузии он был дебютным и вместе с тем исторически самым неудачным. Именно тогда в Новой Зеландии прошло крещение грузин в главном турнире планеты и среди тех, кто добился победы над "мощными кавказцами", была и сборная Самоа

Вспомним Кубок мира 2003 года. Для сборной Грузии он был дебютным и вместе с тем исторически самым неудачным. Именно тогда в Новой Зеландии прошло крещение грузин в главном турнире планеты и среди тех, кто добился победы над &quot;мощными кавказцами&quot;, была и сборная Самоа - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Вспомним Кубок мира 2003 года. Для сборной Грузии он был дебютным и вместе с тем исторически самым неудачным. Именно тогда в Новой Зеландии прошло крещение грузин в главном турнире планеты и среди тех, кто добился победы над "мощными кавказцами", была и сборная Самоа

© photo: Sputnik / Stringer

Кстати, до прошедшей субботы сборные Грузии и Самоа встречались еще четырежды, и та первая победа "Ману Самоа" все это время оставалась единственной – трижды побеждали грузины, и еще разок была зафиксирована ничья

Кстати, до прошедшей субботы сборные Грузии и Самоа встречались еще четырежды, и та первая победа &quot;Ману Самоа&quot; все это время оставалась единственной – трижды побеждали грузины, и еще разок была зафиксирована ничья - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Кстати, до прошедшей субботы сборные Грузии и Самоа встречались еще четырежды, и та первая победа "Ману Самоа" все это время оставалась единственной – трижды побеждали грузины, и еще разок была зафиксирована ничья

© photo: Sputnik / Stringer

Кстати, совсем недавно, 6 ноября, "Лелос" играли против уругвайцев, которые также были среди тех первых обидчиков на Кубке мира 2003

Кстати, совсем недавно, 6 ноября, &quot;Лелос&quot; играли против уругвайцев, которые также были среди тех первых обидчиков на Кубке мира 2003 - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Кстати, совсем недавно, 6 ноября, "Лелос" играли против уругвайцев, которые также были среди тех первых обидчиков на Кубке мира 2003

© photo: Sputnik / Stringer

Но если Уругвай тогда удовлетворился приличными для Грузии 24:12, то самоанцы порезвились вволю – 46:9. Диковинные для грузин островитяне-полинезийцы в 2003 году оказались слишком реактивными для новичков большого регби

Но если Уругвай тогда удовлетворился приличными для Грузии 24:12, то самоанцы порезвились вволю – 46:9. Диковинные для грузин островитяне-полинезийцы в 2003 году оказались слишком реактивными для новичков большого регби - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Но если Уругвай тогда удовлетворился приличными для Грузии 24:12, то самоанцы порезвились вволю – 46:9. Диковинные для грузин островитяне-полинезийцы в 2003 году оказались слишком реактивными для новичков большого регби

© photo: Sputnik / Stringer

К слову, в 2013-м уже в Тбилиси сборная Грузии обыграла находившихся на 8 (исторически высшем для себя) месте в мировом рейтинге самоанцев со счетом 16:15. Такой итог был неожиданным для всех, но грузинская сборная затем не раз доказала свое превосходство на поле

К слову, в 2013-м уже в Тбилиси сборная Грузии обыграла находившихся на 8 (исторически высшем для себя) месте в мировом рейтинге самоанцев со счетом 16:15. Такой итог был неожиданным для всех, но грузинская сборная затем не раз доказала свое превосходство на поле - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

К слову, в 2013-м уже в Тбилиси сборная Грузии обыграла находившихся на 8 (исторически высшем для себя) месте в мировом рейтинге самоанцев со счетом 16:15. Такой итог был неожиданным для всех, но грузинская сборная затем не раз доказала свое превосходство на поле

© photo: Sputnik / Stringer

Но несмотря на положительную статистику, Грузия всегда считала сборную Самоа одним из самых неудобных из соперников. И ожидания их нового визита в столицу Грузии именно поэтому были сдержанными

Но несмотря на положительную статистику, Грузия всегда считала сборную Самоа одним из самых неудобных из соперников. И ожидания их нового визита в столицу Грузии именно поэтому были сдержанными - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Но несмотря на положительную статистику, Грузия всегда считала сборную Самоа одним из самых неудобных из соперников. И ожидания их нового визита в столицу Грузии именно поэтому были сдержанными

© photo: Sputnik / Stringer

Даже несмотря на фиаско островитян недельной давности, когда сборная Самоа просто позорно проиграла Италии – 17:49

Даже несмотря на фиаско островитян недельной давности, когда сборная Самоа просто позорно проиграла Италии – 17:49 - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Даже несмотря на фиаско островитян недельной давности, когда сборная Самоа просто позорно проиграла Италии – 17:49

© photo: Sputnik / Stringer

В отличие от мало осведомленных любителей регби, сами "Лелос" отлично понимали, что сборная Самоа – это опаснейший конкурент. Тем более, что World Rugby узаконил нововведения, в силу которых любая сборная команда имеет право призвать под свои знамена иностранца, имеющего корни этой самой страны-претендента

В отличие от мало осведомленных любителей регби, сами &quot;Лелос&quot; отлично понимали, что сборная Самоа – это опаснейший конкурент. Тем более, что World Rugby узаконил нововведения, в силу которых любая сборная команда имеет право призвать под свои знамена иностранца, имеющего корни этой самой страны-претендента - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

В отличие от мало осведомленных любителей регби, сами "Лелос" отлично понимали, что сборная Самоа – это опаснейший конкурент. Тем более, что World Rugby узаконил нововведения, в силу которых любая сборная команда имеет право призвать под свои знамена иностранца, имеющего корни этой самой страны-претендента

© photo: Sputnik / Stringer

Масла в огонь подливало предположение, что, в случае победы Грузии, у нее был шанс оказаться на рекордном для себя 11-м месте в мировой табели о рангах, правда, для этого требовались еще и поражения сборных Фиджи и Италии

Масла в огонь подливало предположение, что, в случае победы Грузии, у нее был шанс оказаться на рекордном для себя 11-м месте в мировой табели о рангах, правда, для этого требовались еще и поражения сборных Фиджи и Италии - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Масла в огонь подливало предположение, что, в случае победы Грузии, у нее был шанс оказаться на рекордном для себя 11-м месте в мировой табели о рангах, правда, для этого требовались еще и поражения сборных Фиджи и Италии

© photo: Sputnik / Stringer

Но, к великому сожалению, "Лелос" проиграли. Вряд ли все эти рейтинги и репатриированные самоанцы хоть как-то подействовали на готовность грузинских регбистов. Их задача была ясна – нельзя было позволять мощным и стремительным островитянам играть в свою игру – бессистемный, запутанный регби

Но, к великому сожалению, &quot;Лелос&quot; проиграли. Вряд ли все эти рейтинги и репатриированные самоанцы хоть как-то подействовали на готовность грузинских регбистов. Их задача была ясна – нельзя было позволять мощным и стремительным островитянам играть в свою игру – бессистемный, запутанный регби - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Но, к великому сожалению, "Лелос" проиграли. Вряд ли все эти рейтинги и репатриированные самоанцы хоть как-то подействовали на готовность грузинских регбистов. Их задача была ясна – нельзя было позволять мощным и стремительным островитянам играть в свою игру – бессистемный, запутанный регби

© photo: Sputnik / Stringer

А ведь большую часть матча сборная Грузии контролировала ход игры, хотя и уступала в счете вплоть до 68-й минуты. Весь матч "Лелос" ждали своего момента, когда самоанцы вышли бы из себя и хозяевам поля осталось бы просто набрать необходимое количество очков

А ведь большую часть матча сборная Грузии контролировала ход игры, хотя и уступала в счете вплоть до 68-й минуты. Весь матч &quot;Лелос&quot; ждали своего момента, когда самоанцы вышли бы из себя и хозяевам поля осталось бы просто набрать необходимое количество очков - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

А ведь большую часть матча сборная Грузии контролировала ход игры, хотя и уступала в счете вплоть до 68-й минуты. Весь матч "Лелос" ждали своего момента, когда самоанцы вышли бы из себя и хозяевам поля осталось бы просто набрать необходимое количество очков

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