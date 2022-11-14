Побеждает сильнейший? К матчу сборных Грузии и Самоа по регби – фото
Несмотря на положительный баланс в очных встречах, "Ману Самоа" ("Воин Самоа") является одним из самых неудобных и непредсказуемых соперников для "Лелос" среди сборных команд второго уровня в большом регби
Несмотря на положительный баланс в очных встречах, "Ману Самоа" ("Воин Самоа") является одним из самых неудобных и непредсказуемых соперников для "Лелос" среди сборных команд второго уровня в большом регби
Вспомним Кубок мира 2003 года. Для сборной Грузии он был дебютным и вместе с тем исторически самым неудачным. Именно тогда в Новой Зеландии прошло крещение грузин в главном турнире планеты и среди тех, кто добился победы над "мощными кавказцами", была и сборная Самоа
Вспомним Кубок мира 2003 года. Для сборной Грузии он был дебютным и вместе с тем исторически самым неудачным. Именно тогда в Новой Зеландии прошло крещение грузин в главном турнире планеты и среди тех, кто добился победы над "мощными кавказцами", была и сборная Самоа
Кстати, до прошедшей субботы сборные Грузии и Самоа встречались еще четырежды, и та первая победа "Ману Самоа" все это время оставалась единственной – трижды побеждали грузины, и еще разок была зафиксирована ничья
Кстати, до прошедшей субботы сборные Грузии и Самоа встречались еще четырежды, и та первая победа "Ману Самоа" все это время оставалась единственной – трижды побеждали грузины, и еще разок была зафиксирована ничья
Кстати, совсем недавно, 6 ноября, "Лелос" играли против уругвайцев, которые также были среди тех первых обидчиков на Кубке мира 2003
Кстати, совсем недавно, 6 ноября, "Лелос" играли против уругвайцев, которые также были среди тех первых обидчиков на Кубке мира 2003
Но если Уругвай тогда удовлетворился приличными для Грузии 24:12, то самоанцы порезвились вволю – 46:9. Диковинные для грузин островитяне-полинезийцы в 2003 году оказались слишком реактивными для новичков большого регби
Но если Уругвай тогда удовлетворился приличными для Грузии 24:12, то самоанцы порезвились вволю – 46:9. Диковинные для грузин островитяне-полинезийцы в 2003 году оказались слишком реактивными для новичков большого регби
К слову, в 2013-м уже в Тбилиси сборная Грузии обыграла находившихся на 8 (исторически высшем для себя) месте в мировом рейтинге самоанцев со счетом 16:15. Такой итог был неожиданным для всех, но грузинская сборная затем не раз доказала свое превосходство на поле
К слову, в 2013-м уже в Тбилиси сборная Грузии обыграла находившихся на 8 (исторически высшем для себя) месте в мировом рейтинге самоанцев со счетом 16:15. Такой итог был неожиданным для всех, но грузинская сборная затем не раз доказала свое превосходство на поле
Но несмотря на положительную статистику, Грузия всегда считала сборную Самоа одним из самых неудобных из соперников. И ожидания их нового визита в столицу Грузии именно поэтому были сдержанными
Но несмотря на положительную статистику, Грузия всегда считала сборную Самоа одним из самых неудобных из соперников. И ожидания их нового визита в столицу Грузии именно поэтому были сдержанными
Даже несмотря на фиаско островитян недельной давности, когда сборная Самоа просто позорно проиграла Италии – 17:49
Даже несмотря на фиаско островитян недельной давности, когда сборная Самоа просто позорно проиграла Италии – 17:49
В отличие от мало осведомленных любителей регби, сами "Лелос" отлично понимали, что сборная Самоа – это опаснейший конкурент. Тем более, что World Rugby узаконил нововведения, в силу которых любая сборная команда имеет право призвать под свои знамена иностранца, имеющего корни этой самой страны-претендента
В отличие от мало осведомленных любителей регби, сами "Лелос" отлично понимали, что сборная Самоа – это опаснейший конкурент. Тем более, что World Rugby узаконил нововведения, в силу которых любая сборная команда имеет право призвать под свои знамена иностранца, имеющего корни этой самой страны-претендента
Масла в огонь подливало предположение, что, в случае победы Грузии, у нее был шанс оказаться на рекордном для себя 11-м месте в мировой табели о рангах, правда, для этого требовались еще и поражения сборных Фиджи и Италии
Масла в огонь подливало предположение, что, в случае победы Грузии, у нее был шанс оказаться на рекордном для себя 11-м месте в мировой табели о рангах, правда, для этого требовались еще и поражения сборных Фиджи и Италии
Но, к великому сожалению, "Лелос" проиграли. Вряд ли все эти рейтинги и репатриированные самоанцы хоть как-то подействовали на готовность грузинских регбистов. Их задача была ясна – нельзя было позволять мощным и стремительным островитянам играть в свою игру – бессистемный, запутанный регби
Но, к великому сожалению, "Лелос" проиграли. Вряд ли все эти рейтинги и репатриированные самоанцы хоть как-то подействовали на готовность грузинских регбистов. Их задача была ясна – нельзя было позволять мощным и стремительным островитянам играть в свою игру – бессистемный, запутанный регби
А ведь большую часть матча сборная Грузии контролировала ход игры, хотя и уступала в счете вплоть до 68-й минуты. Весь матч "Лелос" ждали своего момента, когда самоанцы вышли бы из себя и хозяевам поля осталось бы просто набрать необходимое количество очков
А ведь большую часть матча сборная Грузии контролировала ход игры, хотя и уступала в счете вплоть до 68-й минуты. Весь матч "Лелос" ждали своего момента, когда самоанцы вышли бы из себя и хозяевам поля осталось бы просто набрать необходимое количество очков