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Движение автотранспорта ограничат на дороге международного значения

Движение автотранспорта ограничат на дороге международного значения

Движение будет ограничено из-за ремонтных работ мостового перехода на реке Хевисцкали 15.11.2022, Sputnik Грузия

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грузинские дороги, машины и их водители

дороги

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта на 11-м километре автомобильной дороги международного значения Самтредия-Ланчхути-Григолети будет ограничено до 30 ноября, говорится на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Движение будет ограничено из-за ремонтных работ мостового перехода на реке Хевисцкали, отмечают в ведомстве. Работы ведет компания "Автогза Лентехи 99".Из-за намеченных ремонтных работ до 30 ноября проезжая часть будет закрыта, а движение автотранспорта будет переключено на временную объездную дорогу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузинские дороги, машины и их водители, дороги, департамент автомобильных дорог, грузия, западная грузия, новости