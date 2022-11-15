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Движение автотранспорта ограничат на дороге международного значения
Движение автотранспорта ограничат на дороге международного значения
Движение будет ограничено из-за ремонтных работ мостового перехода на реке Хевисцкали 15.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-15T15:31+0400
2022-11-15T15:31+0400
2022-11-15T15:31+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта на 11-м километре автомобильной дороги международного значения Самтредия-Ланчхути-Григолети будет ограничено до 30 ноября, говорится на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Движение будет ограничено из-за ремонтных работ мостового перехода на реке Хевисцкали, отмечают в ведомстве. Работы ведет компания "Автогза Лентехи 99".Из-за намеченных ремонтных работ до 30 ноября проезжая часть будет закрыта, а движение автотранспорта будет переключено на временную объездную дорогу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузинские дороги, машины и их водители, дороги, департамент автомобильных дорог, грузия, западная грузия, новости
грузинские дороги, машины и их водители, дороги, департамент автомобильных дорог, грузия, западная грузия, новости
Движение автотранспорта ограничат на дороге международного значения
Движение будет ограничено из-за ремонтных работ мостового перехода на реке Хевисцкали
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта на 11-м километре автомобильной дороги международного значения Самтредия-Ланчхути-Григолети будет ограничено до 30 ноября, говорится на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.
Движение будет ограничено из-за ремонтных работ мостового перехода на реке Хевисцкали, отмечают в ведомстве. Работы ведет компания "Автогза Лентехи 99".
Из-за намеченных ремонтных работ до 30 ноября проезжая часть будет закрыта, а движение автотранспорта будет переключено на временную объездную дорогу.