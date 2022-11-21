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Действующий президент уверенно побеждает на внеочередных выборах в Казахстане
Действующий президент уверенно побеждает на внеочередных выборах в Казахстане
Сегодня Центральная избирательная комиссия подведет предварительные итоги внеочередных выборов президента Казахстана 21.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-21T08:01+0400
2022-11-21T08:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства, набирая 82,02% голосов, свидетельствуют данные еxit-poll, проведенного институтом комплексных социальных исследований "Астана" по заказу "31 канала".Досрочные выборы президента Казахстана состоялись в воскресенье. На пост главы государства претендовали шесть кандидатов. Явка граждан по всей стране по состоянию составила 69,31%.Были опрошены порядка 482 тысяч избирателей на 379 избирательных участках по всему Казахстану.Сегодня Центральная избирательная комиссия подведет предварительные итоги внеочередных выборов президента Казахстана.Находящие в Грузии граждане Казахстана принимают участие в выборах президента >>По результатам еxit-poll, кандидаты в президенты набрали следующее число голосов:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, казахстан, касым-жомарт токаев , президентские выборы
в мире, новости, политика, казахстан, касым-жомарт токаев , президентские выборы
Действующий президент уверенно побеждает на внеочередных выборах в Казахстане
08:01 21.11.2022 (обновлено: 08:10 21.11.2022)
Сегодня Центральная избирательная комиссия подведет предварительные итоги внеочередных выборов президента Казахстана
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства, набирая 82,02% голосов, свидетельствуют данные еxit-poll, проведенного институтом комплексных социальных исследований "Астана" по заказу "31 канала".
Досрочные выборы президента Казахстана состоялись в воскресенье. На пост главы государства претендовали шесть кандидатов. Явка граждан по всей стране по состоянию составила 69,31%.
"Ключевой метод использовался - метод непрерывного потока. Специфика этого метода заключается в том, что интервьюеры, находящиеся на избирательном участке, опрашивают всех без исключения проголосовавших. То есть это наиболее трудоемкий метод на мой взгляд", - сказал эксперт института "Астана" Алибек Тажибаев.
Были опрошены порядка 482 тысяч избирателей на 379 избирательных участках по всему Казахстану.
Сегодня Центральная избирательная комиссия подведет предварительные итоги внеочередных выборов президента Казахстана.
По результатам еxit-poll, кандидаты в президенты набрали следующее число голосов:
Жигули Дайрабаев – 3,68%;
Касым-Жомарта Токаев – 82,02 %;
Салтанат Турсынбекова – 2,24 %;
графа "Против всех" – 4,22 %.