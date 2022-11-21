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Действующий президент уверенно побеждает на внеочередных выборах в Казахстане

Действующий президент уверенно побеждает на внеочередных выборах в Казахстане

Сегодня Центральная избирательная комиссия подведет предварительные итоги внеочередных выборов президента Казахстана 21.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-21T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства, набирая 82,02% голосов, свидетельствуют данные еxit-poll, проведенного институтом комплексных социальных исследований "Астана" по заказу "31 канала".Досрочные выборы президента Казахстана состоялись в воскресенье. На пост главы государства претендовали шесть кандидатов. Явка граждан по всей стране по состоянию составила 69,31%.Были опрошены порядка 482 тысяч избирателей на 379 избирательных участках по всему Казахстану.Сегодня Центральная избирательная комиссия подведет предварительные итоги внеочередных выборов президента Казахстана.Находящие в Грузии граждане Казахстана принимают участие в выборах президента >>По результатам еxit-poll, кандидаты в президенты набрали следующее число голосов:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, новости, политика, казахстан, касым-жомарт токаев , президентские выборы