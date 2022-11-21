https://sputnik-georgia.ru/20221121/pri-pozhare-na-komsomolskoy-ploschadi-v-moskve-pogibli-sem-chelovek-272329591.html
При пожаре на Комсомольской площади в Москве погибли семь человек
При пожаре на Комсомольской площади в Москве погибли семь человек
Следователи установили, что товары на складе хранились ненадлежащим образом 21.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-21T08:32+0400
2022-11-21T08:32+0400
2022-11-21T08:32+0400
россия
новости
происшествия
москва
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/15/272329433_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_1f858c491f62c0655a2317704dec53c4.jpg
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik.Число погибших при пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до семи человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Пожар разгорелся в здании на Комсомольской площади в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на 2,5 тысячи "квадратов"."Подтверждена гибель семи человек", - сказал собеседник агентства.Выясняются причины произошедшего, свидетелей опрашивают, уточнили в ведомстве. Следователи установили, что товары на складе хранились ненадлежащим образом.Пожар удалось локализовать в 18:20, а в 22:03 спасатели ликвидировали открытое горение. В 23:55 пожар был полностью ликвидирован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/15/272329433_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2334afde29ee9fc57b088c138fe949be.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, происшествия, москва, пожар
россия, новости, происшествия, москва, пожар
При пожаре на Комсомольской площади в Москве погибли семь человек
Следователи установили, что товары на складе хранились ненадлежащим образом
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik.
Число погибших при пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до семи человек, сообщили РИА Новости
в экстренных службах.
Пожар разгорелся в здании на Комсомольской площади в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на 2,5 тысячи "квадратов".
"Подтверждена гибель семи человек", - сказал собеседник агентства.
Выясняются причины произошедшего, свидетелей опрашивают, уточнили в ведомстве. Следователи установили, что товары на складе хранились ненадлежащим образом.
Пожар удалось локализовать в 18:20, а в 22:03 спасатели ликвидировали открытое горение. В 23:55 пожар был полностью ликвидирован.