https://sputnik-georgia.ru/20221121/pri-pozhare-na-komsomolskoy-ploschadi-v-moskve-pogibli-sem-chelovek-272329591.html

При пожаре на Комсомольской площади в Москве погибли семь человек

При пожаре на Комсомольской площади в Москве погибли семь человек

Следователи установили, что товары на складе хранились ненадлежащим образом 21.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-21T08:32+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik.Число погибших при пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до семи человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Пожар разгорелся в здании на Комсомольской площади в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на 2,5 тысячи "квадратов"."Подтверждена гибель семи человек", - сказал собеседник агентства.Выясняются причины произошедшего, свидетелей опрашивают, уточнили в ведомстве. Следователи установили, что товары на складе хранились ненадлежащим образом.Пожар удалось локализовать в 18:20, а в 22:03 спасатели ликвидировали открытое горение. В 23:55 пожар был полностью ликвидирован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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