https://sputnik-georgia.ru/20221122/kvaratskheliya-skoro-vernetsya-v-napoli--italyanskie-smi-272360190.html
Кварацхелия скоро вернется в "Наполи" – итальянские СМИ
Кварацхелия скоро вернется в "Наполи" – итальянские СМИ
"Наполи" очень нуждается в Кварацхелия в январе, пишет Gazzetta dello Sport 22.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-22T12:09+0400
2022-11-22T12:09+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Процесс восстановления Хвичи Кварацхелия проходит успешно – футболист пытается вернуться в хорошую форму, сообщает Gazzetta dello Sport."Единственным беспокойством "Наполи" является состояние Хвичи Кварацхелия, феноменального таланта, который произвел впечатление с тех пор, как присоединился к команде Спаллетти летом... Процесс восстановления Кварацхелия проходит успешно, он пытается вернуться в хорошую форму", – пишет Gazzetta dello Sport.21-летний футболист пропустил последние три матча "Наполи" из-за болей в спине. Кварацхелия уже забил 8 голов и сделал 10 результативных передач в 17 матчах сезона в серии А и Лиге чемпионов. Кроме того, он заработал для команды три 11-метровых.Команде Спаллетти удалось компенсировать отсутствие левого вингера, но "Наполи" нуждается в Кварацхелия в январе, пишет Gazzetta dello Sport.В связи с чемпионатом мира в Катаре в национальных чемпионатах вынужденный перерыв. Следующую игру серии А "Наполи" проведет в гостях 4 января против "Интера".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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хвича кварацхелия, тбилиси, катар, спорт, новости, грузия, футбол
хвича кварацхелия, тбилиси, катар, спорт, новости, грузия, футбол
Кварацхелия скоро вернется в "Наполи" – итальянские СМИ
"Наполи" очень нуждается в Кварацхелия в январе, пишет Gazzetta dello Sport
ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik.
Процесс восстановления Хвичи Кварацхелия проходит успешно – футболист пытается вернуться в хорошую форму, сообщает
Gazzetta dello Sport.
"Наполи" блестяще завершил первую часть сезона: команда Лучано Спаллетти находится на первом месте в турнирной таблице перед перерывом на чемпионат мира. На 8 очков опережает "Милан", на 10 – "Ювентус", на 11 – "Интер". Неаполитанцы также заняли первое место в своей группе Лиги чемпионов и вышли в 1/8 финала.
"Единственным беспокойством "Наполи" является состояние Хвичи Кварацхелия, феноменального таланта, который произвел впечатление с тех пор, как присоединился к команде Спаллетти летом... Процесс восстановления Кварацхелия проходит успешно, он пытается вернуться в хорошую форму", – пишет Gazzetta dello Sport.
21-летний футболист пропустил последние три матча "Наполи" из-за болей в спине. Кварацхелия уже забил 8 голов и сделал 10 результативных передач в 17 матчах сезона в серии А и Лиге чемпионов. Кроме того, он заработал для команды три 11-метровых.
Команде Спаллетти удалось компенсировать отсутствие левого вингера, но "Наполи" нуждается в Кварацхелия в январе, пишет Gazzetta dello Sport.
В связи с чемпионатом мира в Катаре в национальных чемпионатах вынужденный перерыв. Следующую игру серии А "Наполи" проведет в гостях 4 января против "Интера".