https://sputnik-georgia.ru/20221122/kvaratskheliya-skoro-vernetsya-v-napoli--italyanskie-smi-272360190.html

Кварацхелия скоро вернется в "Наполи" – итальянские СМИ

Кварацхелия скоро вернется в "Наполи" – итальянские СМИ

"Наполи" очень нуждается в Кварацхелия в январе, пишет Gazzetta dello Sport 22.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Процесс восстановления Хвичи Кварацхелия проходит успешно – футболист пытается вернуться в хорошую форму, сообщает Gazzetta dello Sport."Единственным беспокойством "Наполи" является состояние Хвичи Кварацхелия, феноменального таланта, который произвел впечатление с тех пор, как присоединился к команде Спаллетти летом... Процесс восстановления Кварацхелия проходит успешно, он пытается вернуться в хорошую форму", – пишет Gazzetta dello Sport.21-летний футболист пропустил последние три матча "Наполи" из-за болей в спине. Кварацхелия уже забил 8 голов и сделал 10 результативных передач в 17 матчах сезона в серии А и Лиге чемпионов. Кроме того, он заработал для команды три 11-метровых.Команде Спаллетти удалось компенсировать отсутствие левого вингера, но "Наполи" нуждается в Кварацхелия в январе, пишет Gazzetta dello Sport.В связи с чемпионатом мира в Катаре в национальных чемпионатах вынужденный перерыв. Следующую игру серии А "Наполи" проведет в гостях 4 января против "Интера".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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хвича кварацхелия, тбилиси, катар, спорт, новости, грузия, футбол