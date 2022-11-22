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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 22.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-22T07:01+0400

2022-11-22T07:01+0400

2022-11-22T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 1,31% и составила 87,84 доллара с доходностью 6,8%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,03%, торги закрылись с доходностью 5,22% по цене 100,54 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 93,9 пункта с доходностью 11,29%, за неделю цена выросла на 0,25%.Ценные бумаги нового вида будут выпускаться в Грузии >>Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 3,5% и составила 79,96 пункта, доходность составила 8,6%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась 3,89% и составила 25,35 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 512 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 23,2 - 25,85 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 3,33% и составила 7,45 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 350 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 7,2-7,5 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 0,46% до 21,8 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 265 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 21,0 - 22,15 фунта за акцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации