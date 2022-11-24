https://sputnik-georgia.ru/20221124/advokat-saakashvili-trebuet-otsrochki-nakazaniya-eks-prezidenta-272443090.html

Адвокат Саакашвили требует отсрочки отбывания наказания

Адвокат Саакашвили требует отсрочки отбывания наказания

Адвокат Саакашвили не исключает, что к рассмотрением дел против Саакашвили могут заняться присяжные 24.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-24T17:11+0400

2022-11-24T17:11+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя – Sputnik. Адвокат Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой об аудиенции – юрист рассчитывает на ее поддержку в вопросе отсрочки отбывания наказания экс-президентом.Хачапуридзе уже оставил в приемной президентской администрации письмо на имя Зурабишвили. Сторонники Саакашвили и его семья требуют освобождения экс-президента по состоянию здоровья, проблемы с которым начались после голодовки, длившейся 50 дней. С 12 мая Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди".По словам адвоката, он не намерен обращаться к президенту с просьбой о помиловании Саакашвили."На данном этапе этот вопрос не рассматривается. Мы попросим об отсрочке наказания... Хочу ознакомить ее с материалами дела, с состоянием его здоровья, а также с экспертным заключением", - отметил Хачапуридзе.Ранее президент Зурабишвили заявила, что уголовные дела против Саакашвили находятся на рассмотрении, поэтому она не может его помиловать. Из пяти дел против Саакашвили приговор вынесен только по двум. Остальные три дела все еще рассматривает первая инстанция суда.Президент Грузии: у меня нет права помиловать Саакашвили>>Адвокат Саакашвили не исключает, что к рассмотрению дел против Саакашвили могут подключиться присяжные.О том, что Саакашвили в тяжелом состоянии и в срочном порядке нуждается в переводе за границу для диагностики и дальнейшего лечения, ранее заявила руководитель психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" Мариам Джишкариани. По ее словам, уже месяцы не удается правильное диагностирование и лечение-реабилитация экс-президента.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания."Спекуляции неуместны" – Саакашвили о его возможном отравлении>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы (за него Саакашвили грозит от трех до пяти лет), Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, саломе зурабишвили , тбилиси, украина, тбилисский городской суд