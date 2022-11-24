https://sputnik-georgia.ru/20221124/globalnoe-otravlenie-muzhchin-pochemu-chelovechestvu-grozit-vymiranie-272434479.html

Глобальное отравление мужчин. Почему человечеству грозит вымирание

Глобальное отравление мужчин. Почему человечеству грозит вымирание

Фертильность мужчин снижается по всему миру. Причем в таких масштабах, что это вызывает у ученых сильное беспокойство 24.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-24T14:01+0400

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Что происходит и можно ли исправить ситуацию, читайте в материале автора РИА Новости Николая Гурьянова."Канарейка в угольной шахте"На это обращали внимание достаточно давно. Однако до сих пор исследования проводили только в развитых странах. Теперь выяснилось, что процесс — глобальный. Международная команда ученых под руководством профессора Хагая Левина из Еврейского университета в Иерусалиме выявила уменьшение концентрации сперматозоидов у мужчин на всех континентах.За 50 лет — вдвое, с 101 миллиона на миллилитр до 49. При этом если с 1972-го по 2000-й показатель сокращался в среднем на 1,16% в год, то теперь — на 2,64%."Наши результаты — это канарейка в угольной шахте, — говорит он. — Проблема серьезная. Если ее не смягчить, это может стать угрозой для человечества".Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии имени Лопаткина Олег Аполихин отмечает, что эякулят ухудшается во всех возрастных категориях, но особенно у мужчин от 18 до 30 лет.И мужское бесплодие встречается все чаще. Согласно Росстату, с 2000-го число российских мужчин, не способных зачать ребенка, удвоилось. По данным ВОЗ, если в 1970-х бесплодных пар в мире было пять процентов, то сейчас — 15-25."Полвека назад бесплодие в паре, как правило, было связано с репродуктивностью женщины. Сейчас примерно пополам", — рассказывает РИА Новости Александр Лапшихин, врач — акушер-гинеколог, репродуктолог, заведующий отделением ВРТ Института репродуктивной медицины REMEDI.Неизвестно, сказывается ли ухудшение качества спермы на демографии, но, по мнению некоторых экспертов, проблемы с мужской фертильностью способствовали снижению рождаемости в таких странах, как США и Китай."Конечно, есть и другие факторы. В развитых странах давно рожают не более двух детей в семье, в отличие от развивающихся, где зачастую больше трех", — уточняет Лапшихин.Не только люди, но и собакиСнижение мужской фертильности объясняют ожирением, малоподвижным образом жизни, курением. Опасен и перегрев — при работе с ноутбуком, частых походах в баню, от горячих ванн. Не исключено и негативное влияние коронавируса — SARS-CoV-2."Скученность населения в крупных городах, отказ от физической активности, хронический стресс, распространенность вредных привычек — все это ослабляет фертильность", — подчеркивает Лапшихин."В развитых странах часто употребляют алкоголь и наркотики, ходят в бани. В странах третьего мира много инфекций", — добавляет уролог и репродуктолог Евгений Греков.Немаловажно и воздействие химических веществ, которые бьют по эндокринной системе в целом. Один из главных подозреваемых — бисфенол А, ключевой в пластике, из которого изготавливают тысячи видов изделий, от бутылок для воды до зубных пломб. Накапливаясь в тканях, бисфенол А может приводить к репродуктивным патологиям.Качество спермы ухудшается и у животных. Например, у собак. Причем примерно теми же темпами: с 1998-го по 2014-й подвижность сперматозоидов кобелей упала на 30%. При этом в биоматериале, взятом у четвероногих, обнаружили фталаты, которые до сих пор широко используют в различных изделиях, от игрушек до косметики, а также ПХД — полихлорированные дифенилы, накопившиеся в окружающей среде (их запретили несколько десятилетий назад). Исследование трехлетней давности демонстрирует, что эти химикаты похожим образом влияют на сперму и у собак, и у людей.Другая проблема — загрязнение воздуха. Речь о так называемых частицах PM-2,5 (твердых и жидких, размером от десяти нанометров до 2,5 микрометра). Работа 2017 года выявила связь качества спермы жителей Тайваня с концентрацией этих частиц в окружающей среде. Прирост на пять микрограммов на кубический метр воздуха более чем на процент ухудшал пропорцию нормальных и аномальных сперматозоидов."Мы настоятельно призываем к глобальным усилиям по оздоровлению окружающей среды и отказу от поведения, угрожающего нашему репродуктивному здоровью", — заявил Левин.Некоторые, правда, полагают, что масштабы экологической угрозы мужскому здоровью сильно преувеличены."У нас восемь миллиардов человек на планете, причем последние два миллиарда добавились за двадцать лет, — рассуждает Греков. — Разве можно говорить, что человеческий вид вымирает? Мы не знаем, как рост населения затормозить. Давайте тогда все перейдем на хозяйственное мыло, если с нашей фертильностью так плохо".Мужчины не могут — роботы помогутНа помощь мужчинам, которым не удается зачать ребенка естественным путем, приходят современные технологии. По данным ВОЗ на 2020 год, более пяти миллионов детей в мире родились благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ). Существует целый ряд медицинских методов, включая хирургическое извлечение спермы.Что касается профилактики фертильности, врачи советуют свободное нижнее белье, повреждающее сперматозоиды на 25% меньше, чем обтягивающее. Такой вывод ученые из США сделали, наблюдая за 501 мужчиной, пытающимся зачать ребенка в течение года."Обкрадывают себя"В целом специалисты рекомендуют придерживаться банальных правил — правильно питаться, заниматься спортом, вовремя ложиться спать. Но чтобы по-настоящему переломить ситуацию, нужно изменить поведение, привычки, уверен Олег Аполихин.Этим пользуются производители питания, выпуская более доступный и коммерчески привлекательный, но далеко не полезный, в том числе для репродуктивной способности, продукт."Такой важный гормон, как соматотропин, который стимулирует выработку тестостерона — основного драйвера мужского поведения, влияющего и на сперматогенез, вырабатывается во время сна с 22 часов до часа ночи, и чем ближе к часу, тем его меньше. А многие молодые люди проводят ночи в интернете. Если человек ложится после 12 — фактически он обкрадывает себя. Меняются биоритмы, и вместо соматотропина образуется стрессовый гормон кортизол, которого и так хватает", — добавляет Аполихин.Кортизоловый стресс нейтрализуется физической нагрузкой или медитацией. Но люди предпочитают алкоголь и переедание, что оборачивается внутренней интоксикацией.Нарушение фертильности — это индикатор общего состояния организма. Есть исследования, показывающие, что у мужчин с низкими индексами репродуктивности по трем-четырем параметрам примерно на шесть лет сокращается жизнь, а здоровая — на восемь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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