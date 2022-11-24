https://sputnik-georgia.ru/20221124/test-chto-vy-znaete-o-dne-blagodareniya-272401491.html
Тест: что вы знаете о Дне благодарения
Тест: что вы знаете о Дне благодарения
В четвертый четверг ноября в США отмечают государственный праздник – День благодарения. Это один из самых популярных праздников в стране. 24.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-24T13:00+0400
2022-11-24T13:00+0400
2022-11-24T13:00+0400
тесты
интерактив
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание праздника.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тесты, интерактив, тесты
Тест: что вы знаете о Дне благодарения
В четвертый четверг ноября в США отмечают государственный праздник – День благодарения. Это один из самых популярных праздников в стране.
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание праздника.