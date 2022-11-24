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https://sputnik-georgia.ru/20221124/test-chto-vy-znaete-o-dne-blagodareniya-272401491.html
Тест: что вы знаете о Дне благодарения
Тест: что вы знаете о Дне благодарения
В четвертый четверг ноября в США отмечают государственный праздник – День благодарения. Это один из самых популярных праздников в стране. 24.11.2022, Sputnik Грузия
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание праздника.
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тесты, интерактив, тесты
тесты, интерактив, тесты

Тест: что вы знаете о Дне благодарения

13:00 24.11.2022
© photo: Sputnik / Uki Ivamura / Перейти в фотобанкДень Благодарения в США
День Благодарения в США - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2022
© photo: Sputnik / Uki Ivamura
/
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В четвертый четверг ноября в США отмечают государственный праздник – День благодарения. Это один из самых популярных праздников в стране.
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание праздника.
1 из 8
Сколько лет этому празднику, как давно его отмечают в Америке?
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