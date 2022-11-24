https://sputnik-georgia.ru/20221124/test-chto-vy-znaete-o-dne-blagodareniya-272401491.html

Тест: что вы знаете о Дне благодарения

Тест: что вы знаете о Дне благодарения

В четвертый четверг ноября в США отмечают государственный праздник – День благодарения. Это один из самых популярных праздников в стране. 24.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-24T13:00+0400

2022-11-24T13:00+0400

2022-11-24T13:00+0400

тесты

интерактив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/17/272401189_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_7749bea9d3d035bc843424af68da2d82.jpg

Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание праздника.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

тесты, интерактив, тесты