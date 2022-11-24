https://sputnik-georgia.ru/20221124/test-chto-vy-znaete-o-morzhakh-272398998.html

Тест: что вы знаете о моржах

Тест: что вы знаете о моржах

По инициативе Всемирного фонда дикой природы с 2008 года ежегодно 24 ноября отмечается день моржа, крупнейшего ластоногого, обитающего в северном полушарии... 24.11.2022, Sputnik Грузия

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тесты

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест об этих удивительных животных.

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тесты, интерактив, тесты