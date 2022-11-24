https://sputnik-georgia.ru/20221124/test-chto-vy-znaete-o-morzhakh-272398998.html
Тест: что вы знаете о моржах
Тест: что вы знаете о моржах
По инициативе Всемирного фонда дикой природы с 2008 года ежегодно 24 ноября отмечается день моржа, крупнейшего ластоногого, обитающего в северном полушарии... 24.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-24T12:16+0400
2022-11-24T12:16+0400
2022-11-24T12:16+0400
тесты
интерактив
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест об этих удивительных животных.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тесты, интерактив, тесты
Тест: что вы знаете о моржах
По инициативе Всемирного фонда дикой природы с 2008 года ежегодно 24 ноября отмечается день моржа, крупнейшего ластоногого, обитающего в северном полушарии планеты
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест об этих удивительных животных.