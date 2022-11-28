https://sputnik-georgia.ru/20221128/kurs-lari-dollar-272479297.html

Курс лари на понедельник – 2,7088 GEL/$

Курс лари на понедельник – 2,7088 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0029 лари по отношению к доллару 28.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-28T09:20+0400

2022-11-28T09:20+0400

2022-11-28T09:20+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 ноября в размере 2,7088 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0029 лари по отношению к доллару.

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