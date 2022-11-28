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Почти 600 тысяч граждан Грузии не могут выплатить свои кредиты – Нацбанк

Почти 600 тысяч граждан Грузии не могут выплатить свои кредиты – Нацбанк

Самый большой объем невыплаченных кредитов у ломбардов – 537,1 тысячи на сумму 1,5 миллиона лари 28.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-28T09:01+0400

2022-11-28T09:01+0400

2022-11-28T09:04+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. По данным на 1 ноября 2022 года, свои кредиты на срок больше месяца просрочили 574,7 тысячи граждан, говорится в данных Нацбанка Грузии, предоставленных в ответ на запрос депутата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили.По данным Нацбанка, из всех просрочивших свои кредиты граждан 312,9 тысячи должны банкам, 93,9 тысячи – микрофинансовым организациям, 280,9 тысячи – ломбардам и 6,9 тысячи – лизинговым организациям.При этом всего 574,7 тысячи граждан не могут выплатить 1,1 миллиона кредитов на общую сумму 4,4 миллиона лари.Глава Нацбанка Грузии: просроченные кредиты достигли исторического минимума >>Только банкам граждане Грузии просрочили к 1 ноября 2022 года 435,9 тысячи кредитов на сумму 2,6 миллиона лари.Самый большой объем невыплаченных кредитов у ломбардов – 537,1 тысячи на сумму 1,5 миллиона лари.Нацбанк против выдачи кредитов в долларах микрофинансовыми организациями >>Всего граждане Грузии должны были банкам по кредитам на 1 ноября 16,4 миллиона лари и 6,8 миллиона в иностранной валюте.В 2018 году банк "Карту" выплатил кредиты злостных неплательщиков. Общая сумма списанных долговых обязательств превысила 4 миллиарда лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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