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Фехтовальщица из Грузии стала второй на Кубке Европы в Германии
Фехтовальщица из Грузии стала второй на Кубке Европы в Германии
Грузинская спортсменка проиграла сопернице в напряженной схватке и завоевала серебряную медаль 29.11.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Юная грузинская фехтовальщица Александра Куваева завоевала серебряную медаль на Кубке Европы среди кадетов, проходившем в немецком Эсслингене, сообщает Федерация фехтования Грузии.Александра Кукаева выиграла пять встреч на групповом этапе. В заключительной встрече Куваева встретилась с американской фехтовальщицей Дженной Шоман. Грузинская спортсменка проиграла сопернице в напряженной схватке и завоевала серебряную медаль.В ноябре Александра Куваева участвовала в трех различных кадетских турнирах и завоевала медали во всех трех видах. Она выиграла золотую медаль в Стамбуле и бронзовую в Софии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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Фехтовальщица из Грузии стала второй на Кубке Европы в Германии

12:02 29.11.2022
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузинская саблистка Александра Куваева
Грузинская саблистка Александра Куваева - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2022
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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Грузинская спортсменка проиграла сопернице в напряженной схватке и завоевала серебряную медаль
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Юная грузинская фехтовальщица Александра Куваева завоевала серебряную медаль на Кубке Европы среди кадетов, проходившем в немецком Эсслингене, сообщает Федерация фехтования Грузии.
Александра Кукаева выиграла пять встреч на групповом этапе. В заключительной встрече Куваева встретилась с американской фехтовальщицей Дженной Шоман. Грузинская спортсменка проиграла сопернице в напряженной схватке и завоевала серебряную медаль.
В ноябре Александра Куваева участвовала в трех различных кадетских турнирах и завоевала медали во всех трех видах. Она выиграла золотую медаль в Стамбуле и бронзовую в Софии.
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