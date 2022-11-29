https://sputnik-georgia.ru/20221129/fekhtovalschitsa-iz-gruzii-stala-vtoroy-na-kubke-evropy-v-germanii-272546624.html

Фехтовальщица из Грузии стала второй на Кубке Европы в Германии

Фехтовальщица из Грузии стала второй на Кубке Европы в Германии

Грузинская спортсменка проиграла сопернице в напряженной схватке и завоевала серебряную медаль 29.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Юная грузинская фехтовальщица Александра Куваева завоевала серебряную медаль на Кубке Европы среди кадетов, проходившем в немецком Эсслингене, сообщает Федерация фехтования Грузии.Александра Кукаева выиграла пять встреч на групповом этапе. В заключительной встрече Куваева встретилась с американской фехтовальщицей Дженной Шоман. Грузинская спортсменка проиграла сопернице в напряженной схватке и завоевала серебряную медаль.В ноябре Александра Куваева участвовала в трех различных кадетских турнирах и завоевала медали во всех трех видах. Она выиграла золотую медаль в Стамбуле и бронзовую в Софии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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