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Фехтовальщица из Грузии стала второй на Кубке Европы в Германии
Фехтовальщица из Грузии стала второй на Кубке Европы в Германии
Грузинская спортсменка проиграла сопернице в напряженной схватке и завоевала серебряную медаль 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T12:02+0400
2022-11-29T12:02+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Юная грузинская фехтовальщица Александра Куваева завоевала серебряную медаль на Кубке Европы среди кадетов, проходившем в немецком Эсслингене, сообщает Федерация фехтования Грузии.Александра Кукаева выиграла пять встреч на групповом этапе. В заключительной встрече Куваева встретилась с американской фехтовальщицей Дженной Шоман. Грузинская спортсменка проиграла сопернице в напряженной схватке и завоевала серебряную медаль.В ноябре Александра Куваева участвовала в трех различных кадетских турнирах и завоевала медали во всех трех видах. Она выиграла золотую медаль в Стамбуле и бронзовую в Софии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, германия, тбилиси, стамбул
Фехтовальщица из Грузии стала второй на Кубке Европы в Германии
Грузинская спортсменка проиграла сопернице в напряженной схватке и завоевала серебряную медаль
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Юная грузинская фехтовальщица Александра Куваева завоевала серебряную медаль на Кубке Европы среди кадетов, проходившем в немецком Эсслингене, сообщает Федерация фехтования Грузии.
Александра Кукаева выиграла пять встреч на групповом этапе. В заключительной встрече Куваева встретилась с американской фехтовальщицей Дженной Шоман. Грузинская спортсменка проиграла сопернице в напряженной схватке и завоевала серебряную медаль.
В ноябре Александра Куваева участвовала в трех различных кадетских турнирах и завоевала медали во всех трех видах. Она выиграла золотую медаль в Стамбуле и бронзовую в Софии.