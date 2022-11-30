https://sputnik-georgia.ru/20221130/kak-izmenilis-tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii-s-nachala-goda-272580196.html
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии с начала года
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии с начала года
В октябре, по сравнению с сентябрем, цены на промышленную продукцию снизились на 0,8% 30.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-30T09:01+0400
2022-11-30T09:01+0400
2022-11-30T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в октябре 2022 года повысился на 5,6%, по сравнению с октябрем 2021 года, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 9,8%, в том числе на продовольствие – на 11%, а в горнодобывающей цены снизились на 19,2%.В октябре, по сравнению с сентябрем, цены на промышленную продукцию снизились на 0,8%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в октябре на 10,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Уровень инфляции в Грузии начал снижаться – новая статистика >>Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 15,8%, перерабатывающей промышленности – на 12,4%, в том числе на продукты питания – на 12,7%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в октябре снизился на 3,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 25,2%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 0,2%, в том числе на химическую продукцию – на 88,6%, а на напитки снизились на 12,7%.Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия >>Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 1,1%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 0,4%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в октябре 2022 года составил 10,6% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 17,6%. В сентябре, по сравнению с августом, уровень инфляции составил 0,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, цены, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфляция
грузия, новости, цены, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфляция
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии с начала года
В октябре, по сравнению с сентябрем, цены на промышленную продукцию снизились на 0,8%
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в октябре 2022 года повысился на 5,6%, по сравнению с октябрем 2021 года, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 9,8%, в том числе на продовольствие – на 11%, а в горнодобывающей цены снизились на 19,2%.
В октябре, по сравнению с сентябрем, цены на промышленную продукцию снизились на 0,8%, сообщает "Сакстат"
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Местное производство
Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в октябре на 10,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 15,8%, перерабатывающей промышленности – на 12,4%, в том числе на продукты питания – на 12,7%.
Экспорт и импорт
Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в октябре снизился на 3,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 25,2%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 0,2%, в том числе на химическую продукцию – на 88,6%, а на напитки снизились на 12,7%.
Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 1,1%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 0,4%.
Потребительские цены
Уровень годовой инфляции
в Грузии в октябре 2022 года составил 10,6% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 17,6%. В сентябре, по сравнению с августом, уровень инфляции составил 0,8%.