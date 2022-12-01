https://sputnik-georgia.ru/20221201/kuda-i-zachem-ezdyat-zhiteli-gruzii-za-granitsu-272641195.html
Куда и зачем ездят жители Грузии за границу
Куда и зачем ездят жители Грузии за границу
Национальная служба статистики Грузии опубликовала данные о выездном туризме за третий квартал 2022 года 01.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-01T20:24+0400
2022-12-01T20:24+0400
2022-12-01T20:24+0400
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Согласно официальным данным, за отчетный период было зафиксировано 693,4 тысячи выездов за границу Грузии резидентами страны, что в 3,9 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Большую часть выездных визитов (46,3%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.В основном резиденты Грузии за отчетный период посещали Турцию, Россию, страны ЕС. Основной целью визитов за границу (43,7%) были покупки. Среднее количество ночей, проведенных за границей - 6,3, а вот средние траты за визит - 1 014.1 лари (более $365).Более подробную информацию о выездном туризме вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия.
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грузия, туризм, статистика, инфографика, мультимедиа, инфографика
грузия, туризм, статистика, инфографика, мультимедиа, инфографика
Куда и зачем ездят жители Грузии за границу
Национальная служба статистики Грузии опубликовала данные о выездном туризме за третий квартал 2022 года
Согласно официальным данным, за отчетный период было зафиксировано 693,4 тысячи выездов за границу Грузии резидентами страны, что в 3,9 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Большую часть выездных визитов (46,3%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.
В основном резиденты Грузии за отчетный период посещали Турцию, Россию, страны ЕС. Основной целью визитов за границу (43,7%) были покупки. Среднее количество ночей, проведенных за границей - 6,3, а вот средние траты за визит - 1 014.1 лари (более $365).
Более подробную информацию о выездном туризме вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия.