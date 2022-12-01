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Мамукелашвили провел лучший матч в карьере
Мамукелашвили провел лучший матч в карьере
Мамукелашвили вышел в стартовом составе в игре против "Гранд-Рапидс Голд" и провел на площадке 36 минут 01.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-01T14:59+0400
2022-12-01T14:59+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Грузинский форвард NBA Сандро Мамукелашвили провел лучший матч в карьере в составе "Висконсин Херд" – это резервная команда "Миулоки Бакс", которая выступает в NBA G League – Лиге развития.Мамукелашвили вышел в стартовом составе в игре против "Гранд-Рапидс Голд" и провел на площадке 36 минут. Он набрал 32 очка, сделал 14 подборов (два в атаке), две результативные передачи и два блок-шота. Сандро реализовал 11 из 14 двухочковых, два из четырех трехочковых и два из двух штрафных бросков.Матч завершился со счетом 112:106 в пользу "Висконсин". С шестью победами и шестью поражениями "Висконсин Херд" занимает пятое место в Центральном дивизионе. Следующая встреча команды состоится 5 декабря против Sioux Falls Skyforce.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости грузинского баскетбола, баскетбол, спорт, новости, грузия
Мамукелашвили провел лучший матч в карьере
Мамукелашвили вышел в стартовом составе в игре против "Гранд-Рапидс Голд" и провел на площадке 36 минут
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Грузинский форвард NBA Сандро Мамукелашвили провел лучший матч в карьере в составе "Висконсин Херд" – это резервная команда "Миулоки Бакс", которая выступает в NBA G League – Лиге развития.
Мамукелашвили вышел в стартовом составе в игре против "Гранд-Рапидс Голд" и провел на площадке 36 минут. Он набрал 32 очка, сделал 14 подборов (два в атаке), две результативные передачи и два блок-шота.
Сандро реализовал 11 из 14 двухочковых, два из четырех трехочковых и два из двух штрафных бросков.
Матч завершился со счетом 112:106 в пользу "Висконсин". С шестью победами и шестью поражениями "Висконсин Херд" занимает пятое место в Центральном дивизионе. Следующая встреча команды состоится 5 декабря против Sioux Falls Skyforce.