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Внешнеторговый оборот в странах Южного Кавказа

Внешнеторговый оборот в странах Южного Кавказа

Внешнеторговый оборот в странах Южного Кавказа в январе-октябре 2022 года вырос по сравнению с показателями за аналогичный период 2021 года 04.12.2022, Sputnik Грузия

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Наибольший рост зафиксирован в Азербайджане, где за отчетный период внешнеторговый оборот вырос на 76,8% и составил 46,2 миллиарда долларов, об этом говорят данные Государственного таможенного комитета (ГТК). При этом на экспорт пришлись более 34,7 миллиарда долларов, а на импорт - более 11,6 миллиарда долларов.В Армении, согласно данным Национального статистического комитета, внешнеторговый оборот составил 10,9 миллиарда долларов, что на 66,4% больше по сравнению с январем-октябрем 2021 года. Экспорт из Армении составил 4,1 миллиарда долларов, а импорт - 6,8 миллиарда долларов.Что касается Грузии, то внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2022 года вырос на 33,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 15,2 миллиарда долларов. Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму 4,5 миллиарда долларов, в то время как за отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 10,7 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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